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籃球／塞爾維亞「巨神兵」加盟菲律賓SGA 有望來台出戰瓊斯盃

聯合新聞網／ 綜合外電報導
曾在NBA效力9個賽季的塞爾維亞7呎4吋中鋒「巨神兵」馬揚諾維奇，有望代表菲律賓球隊來台獻技。 美聯社
曾在NBA效力9個賽季的塞爾維亞7呎4吋中鋒「巨神兵」馬揚諾維奇，有望代表菲律賓球隊來台獻技。 美聯社

塞爾維亞7呎4吋中鋒「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）近期找到新的落腳處。根據他的經紀人拉茲納托維奇（Misko Raznatovic）透露，馬揚諾維奇已與菲律賓球隊SGA（Strong Group Athletics）簽下短期合約，將代表球隊出戰在台灣舉行的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽。

本屆瓊斯盃預定於8月13日至23日在新北市新莊體育館登場，馬揚諾維奇的加入也讓這項國際邀請賽增添話題。現年37歲的他過去曾在NBA效力9個賽季，無論在歐洲籃壇或NBA都擁有豐富資歷。

馬揚諾維奇最近一個賽季效力於亞得里亞海聯賽（ABA League）的伊利里亞（Perspektiva Ilirija）。2025-26賽季期間，他在ABA聯賽出賽8場，平均上場22.5分鐘，可攻下13.4分、6.6籃板，投籃命中率56.2%。

在加盟這支斯洛維尼亞球隊之前，馬揚諾維奇也曾短暫效力中國CBA浙江廣廈，以及土耳其豪門費內巴切（Fenerbahce Istanbul）。他在2024-25賽季代表費內巴切出戰6場歐洲籃球聯賽（EuroLeague），平均上場稍多於10分鐘，繳出4.0分、3.5籃板。

馬揚諾維奇是在2015年加入馬刺，開啟NBA生涯，之後也陸續待過活塞、快艇、76人、獨行俠與火箭等隊。整個例行賽一共累積出賽331場，其中25場先發，生涯平均5.5分、3.6籃板，投籃命中率57.8%。

雖然上場時間有限，但馬揚諾維奇憑藉巨人身材、柔和手感與親和形象，一直是球迷熟悉且喜愛的長人球員，被網友稱為「巨神兵」。

在赴美挑戰NBA之前，馬揚諾維奇早已是歐洲籃壇具代表性的中鋒之一。他曾代表莫斯科中央陸軍（CSKA Moscow）、考納斯薩拉基利斯（Zalgiris Kaunas）、貝爾格勒紅星（Crvena Zvezda）與費內巴切出戰歐洲籃球聯賽，累積54場出賽，平均11.0分、7.5籃板，效率值16.3。

馬揚諾維奇生涯在歐洲賽場最具代表性的賽季，是2014-15年效力貝爾格勒紅星時，當季他在24場歐洲籃球聯賽中平均攻下16.6分、10.7籃板，入選年度第一隊，奠定他在歐洲頂級中鋒行列的地位。

如今馬揚諾維奇以短約加盟菲律賓SGA，將在瓊斯盃舞台亮相，對台灣球迷而言，這也是近距離看到這名前NBA巨塔的難得機會。他的高度、經驗與禁區威脅，勢必會成為SGA在本屆瓊斯盃的重要看點。

菲律賓SGA在2025年第44屆威廉瓊斯盃男子組賽事中，以全勝戰績提前完成二連霸。

籃球 NBA

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