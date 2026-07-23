中國羽賽／直落二拍下世界第5！林俊易勇闖8強

今年接連在印度公開賽和全英公開賽登頂的「左手重砲」林俊易，單季兩冠到手後卻遇傷勢困擾，全英後的5站比賽只拿1勝，不過中國公開賽找回狀態，首輪拍下地主陸光祖，今天第二輪碰世界第5的法國好手小波波夫（Christo Popov），勇闖男單8強。

世界排名13的林俊易過去和小波波夫6次對決各拿3勝，今天第7度碰頭，首局林俊易在10：8領先下連拿6分拉開差距，以21：18先下一城。

第二局林俊易一路領先，雖曾被小波波夫9：9追平，不過15：13時再打出一波連拿6分攻勢，以21：13收下對戰2連勝，成為首位晉級男單8強的台將。

中國公開賽屬於BWF一年只有四站的超級1000大賽，總獎金高達200萬美元，僅次於年終賽，共有7組台將闖進第二輪，今天率先上陣的混雙組合楊博軒／胡綾芳以14：21、21：15、21：19逆轉日本組合霜上雄一／保原彩夏，接續上陣女單黃宥薰以12：21、17：21不敵南韓金佳恩。

「一哥」周天成、女單林湘緹和混雙葉宏蔚／詹又蓁等台將也將爭取8強門票。