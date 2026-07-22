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PLG／掰了冠軍洋將 領航猿和阿提諾合作告終

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
領航猿隊和阿提諾合作結束。圖／領航猿隊提供
領航猿隊和阿提諾合作結束。圖／領航猿隊提供

桃園璞園領航猿隊今天宣布，與洋將阿提諾（William Artino）的合作於本賽季告一段落，球團感謝阿提諾本季在場上的全力以赴，特別是在 東亞超級聯賽（EASL）舞台上的亮眼表現，並期待未來有機會再度攜手。

本季阿提諾隨領航猿征戰PLG、EASL與BCL Asia East三大賽場，在EASL賽場上留下12.2分、10.2籃板的成績，用實力證明了自己的競爭力，也助領航猿完成PLG二連霸。

更值得一提的是，本季的阿提諾展現了與過往截然不同的成熟心態，變得更加積極，攻守兩端都全力投入，尤其在快攻與回防上總是拚盡全力、來回奔跑，成為球隊內外都信賴的一員。

璞園領航猿球團表示，阿提諾這一季的成長，尤其是心態上的轉變，讓團隊印象深刻，「本季合作雖然告一段落，但球團對他的表現抱持高度的肯定，也期望看到阿提諾再次穿上璞園領航猿的球衣。」

球團感謝阿提諾對領航猿的貢獻，也期待未來能與這位鬥志十足的戰將再次並肩作戰。

阿提諾 領航猿 PLG 籃球

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