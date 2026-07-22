排球／國家隊無法出賽福爾摩沙國際賽 排協親上火線說明

下周就要開戰的福爾摩沙國際女子排球邀請賽，原本是中華女排亞運前的重要賽事，中華排協卻臨時收到國際排球總會（FIVB）通知中華隊和香港隊不符合出賽規範，今天協會公告更換參賽隊伍。新上任的中華排協秘書長黃弘欽表示，過去舉辦邀請賽不曾遇類似情形，下月參加亞洲排球聯合會年會將進行溝通，避免憾事再發生。

福爾摩沙國際女子排球邀請賽原本6隊分別是地主中華隊、香港隊、日本ALEEZA AICHI、泰國Supreme TIP Chonburi-E.Tech、菲律賓Strong Group Athletics（SGA）及越南胡志明市女子排球隊。黃弘欽提到，賽事早從去年就開始籌劃，今年4月進度幾乎都落實，但7月接到亞洲排球聯合會（AVC）通知，提醒要和國際排球總會（FIVB）提出豁免申請，中華排協立刻發函給AVC和FIVB，但得到回覆不如預期，FIVB不認可賽事成為認證賽事，國家隊無法順利出賽。

黃弘欽強調，中華女排主戰場8月底的亞錦賽和9月的名古屋亞運，不希望影響後續參賽權益，因此已協調改由企業排球聯賽勁旅義力營造女排隊及大專排球聯賽UVL季軍國立高雄師範大學女排隊參賽。

「大家期待的中華女排無法出賽，不過協會積極處理，針對可能購票意願、購票動機有所落差，深刻檢討，也擬好後續退票事宜。」黃弘欽提到，不只台灣，先前月南韓南韓也遇到同樣問題，已召集兩國在下個月的亞洲排球聯合會年會共同提出溝通，要求AVC和FIVB能把申請合法賽事的相關細則和各國排協溝通，別讓籌備方和主辦國措手不及。

排協也說明，已購買「福爾摩沙國際女子排球邀請賽」預售票的球迷，若因參賽隊伍調整異動，有意辦理退票，今天下午3點前完成購票者都可透過ibon系統申請免手續費全額退票。