TPBL／海神網羅隊史首位外籍助教 前義甲教練入港

高雄全家海神隊今天宣布，簽下美籍義大利裔助理教練尼克（Nick Schlitzer），上季擔任義大利甲級聯賽（LBA）第里雅斯特隊 （Pallacanestro Trieste）助理教練，首度造訪亞洲，他說：「希望能夠與球隊共創新篇章，打造出一支冠軍隊伍。」

尼克過去球員生涯期間於湯馬士傑佛遜大學（Thomas Jefferson University）累計生涯1707分，是校史「千分俱樂部」成員，職業球員生涯曾效力英國、喬治亞、瑞典、冰島、西班牙聯賽，退役後出任母校教練團。

自2023年起，尼克接任義乙第里雅斯特隊 （Pallacanestro Trieste）助教及球員發展顧問，對於戰術分析、情蒐以及個人技巧指導皆有深度研究，上季擔任義甲第里雅斯特隊助教，幫助球隊取得歐洲籃球聯賽（European Champions League）隊史最佳成績。

談到最重視的部分，尼克強調，無論是過去身為球員或轉任教練後，都不減他對勝利的渴望，「亞洲球風快節奏，充滿激情與熱情，亞洲籃球市場近年來也蓬勃發展，感謝球隊與總教練齊科的邀約，讓我有機會加入海神教練團。我也迫不及待能盡快到高雄，與球隊共譜新篇章。」