TPBL／從場邊聲音到戰神主場橋梁 MC羅世棠用熱愛串起籃球力量

站在臺北台新戰神主場中央，手握麥克風帶領全場戰友吶喊，羅世棠（MC羅哥）早已成為球迷熟悉的主場聲音。從第一次踏上職籃舞台的摸索，到如今掌握比賽節奏與球迷互動，他逐漸找到屬於自己的MC定位，也成為球隊與球迷之間的重要橋梁。

用聲音凝聚主場力量

對羅世棠而言，球場MC的任務不只是炒熱氣氛，而是在關鍵時刻凝聚主場力量，陪伴球員迎接每一次挑戰。他相信，真正的主場文化不只是贏球時的歡呼，更是在低潮時依然支持彼此。經歷多個賽季洗禮，他希望透過自己的聲音，讓更多人感受到，臺北台新戰神主場的熱情與籃球帶來的感動。

擔任臺北台新戰神主場MC多年，羅世棠很清楚，每支球隊都有不同的文化，每位MC也都有自己的風格。羅世棠認為，球場主持沒有絕對標準，重要的是找到符合球隊特色的方法，讓第一次進場的人，也能感受到籃球帶來的魅力。

看見台灣職籃成長

戰神隊MC羅世棠看到台灣籃球的成長。 羅世棠提供

平常自己也熱愛打籃球的羅世棠，對近年臺灣籃球環境改變感受很深。他認為，職業化帶來最大的改變，就是球員擁有更完整的舞台與環境。羅世棠表示，以前大家可能覺得當運動員未來怎麼辦，但現在不一樣了。隨著職籃發展逐漸成熟，只要球員足夠自律、持續提升能力，就有機會創造更好的職業生涯。

欣賞丁聖儒背後努力

長時間站在場邊，羅世棠不只看見比賽，也看見球員背後付出的努力。談到欣賞的臺北台新戰神球員，他提到「丁丁」丁聖儒。羅世棠認為，丁聖儒面對職籃環境展現出的努力與自律，他的身高在職籃其實不是優勢，但能打成這樣真的很不簡單。

羅世棠表示，在現代籃球越來越重視身材條件，尤其面對高大洋將的環境下，身材較小的球員要站穩位置，必須付出更多。除了球技，他也注意到丁聖儒在球隊中的另一種價值，他的英文很好，也能跟洋將溝通。在他眼中，自律、分享球與願意為團隊付出，都是丁聖儒讓人欣賞的原因。

鼓勵黃聰翰相信自己

戰神隊MC羅世棠(右)鼓勵黃聰翰相信自己。 黃聰翰提供

除了丁聖儒之外，另一位讓羅世棠印象深刻的球員，就是臺北台新戰神黃聰翰， 他觀察到，黃聰翰是一位對自己要求很高的球員，也因為太想幫助球隊，有時候反而給自己更大壓力。羅世棠談到，去日本旅遊時，想到黃聰翰喜歡《航海王》，便特別帶了一個魯夫公仔送給他，希望透過魯夫這個角色，傳達不要放棄的信念朝自己的目標前進。

用聲音陪伴球員低潮

身為MC，羅世棠知道自己無法替球員投進每一球，但他希望能在場邊給予最大的支持。羅世棠笑說，自己能做的，就是成為應援的一部分。尤其小台黃聰翰進球時，他總是喊得特別用力。

面對批評學會成長

羅世棠面對批評學會成長。 羅世棠提供

站在舞台中央，就一定會面對外界不同聲音。羅世棠坦言，剛開始擔任MC時，他也會在意網路評論，但他選擇把意見轉化成進步動力。因此他會回看自己的主持片段，也會觀察球迷留言，尋找可以調整的地方。至於單純攻擊性的留言，羅世棠表示，他選擇看過就放下，有好的建議他會聽，其他看完就過了。

守護孩子籃球初心

主持多年，羅世棠感受最深的，是孩子眼中最純粹的籃球熱情，他說，小朋友來看球賽，是最純粹的。他相信，球場上的每一次互動，都可能影響孩子未來對籃球的記憶。因此只要能力範圍允許，不論是互動、拍照或送禮物，他都願意停下腳步。

羅世棠指出，在球場上你所有的舉動，都有可能影響他的未來。甚至為了讓坐在更遠的小朋友也有機會拿到禮物，他特別訓練肩膀力量。他說，以前他丟禮物丟不到三樓現在丟得到。

用熱愛延續籃球力量

每一次拿起麥克風，羅世棠不只是帶動氣氛的人，更希望成為球員、球迷、家庭與城市之間的連結者。 羅世棠提供

一路從球迷到站上球場中央，羅世棠始終提醒自己，不要忘記最初喜歡籃球的原因。他說，出社會久了，經歷很多事情，但你不要忘記當初為什麼會喜歡籃球。

現在每一次拿起麥克風，羅世棠不只是帶動氣氛的人，更希望成為球員、球迷、家庭與城市之間的連結者。因為籃球真正動人的力量，不只是勝負，而是那些因為一場比賽被留下的感動與回憶。

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