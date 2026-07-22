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籃球／JLIN NextGen籃訓營25日登場 車侑城、林彥峰將參與
由林書豪與JLIN團隊主辦的第二屆JLIN NextGen籃球訓練營，將於台灣時間25日至27日舉行，今年邀請了10位來自全美各地的亞裔與太平洋島裔（AAPI）頂尖大學籃球員，展開為期三天的密集訓練與交流。
邁入第二屆的JLIN NextGen籃球訓練營，除了指導場上技術、心理素質外，更希望透過這個訓練營幫助AAPI運動員在球場內外共同學習與成長，建立彼此間的連結與友誼，期待幫助這群新世代球員能在籃球與人生道路上提升多元能力，增加他們日後的影響力。
今年共有三位台灣球迷相當熟悉且期待的球員受邀，分別是林彥峰（Ethan Lin）、車侑城（Myles Che)）與曾代表台灣參加世大運的洪蓓文（Belle Bramer）三位正就讀NCAA D1級別名校的年輕好手參加，歡迎球迷透過instagram @jlin7、@jlin.brand 更進一步的關注訓練營相關訊息。
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