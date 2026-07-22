TPBL／蘇培凱正式加盟獵鷹 期待隨隊挑戰東超舞台

台鋼獵鷹隊今天正式宣布，身高187公分的後衛蘇培凱加盟球隊，過去三個賽季效力新北國王的蘇培凱，具備兼任一、二號位的雙能衛特性，他的加入將進一步強化獵鷹的持球進攻與後場組織能力，為教練團帶來更多元的陣容搭配。

台鋼獵鷹總經理高景炎表示，「未來培凱在球隊中將扮演一、二號位的角色。過去幾年，我們在持球進攻及後場組織方面的人手較為不足，他的加入將提升球隊在這方面的深度。」

高景炎進一步指出，蘇培凱過去幾個賽季在林書豪、林書緯及李愷諺等優秀後場球員身旁持續學習並累積經驗，「以他187公分的身高條件，加上能夠勝任一、二號位的能力，相信能為球隊後場帶來更多變化，同時增加陣容搭配上的彈性。」

談到對獵鷹的印象，蘇培凱表示，獵鷹是一支兼具文化與紀律的球隊，不僅擁有強大的凝聚力，球風也相當強悍且具侵略性，是南台灣極具代表性的勁旅。而提到對新賽季的展望，他期許自己保持健康並儘快融入球隊體系，「無論扮演什麼角色，我都會在場上全力以赴，努力為球隊做出貢獻，和大家一起贏下更多比賽、創造更好的成績！」

新賽季獵鷹將首度征戰東亞超級聯賽（EASL，簡稱東超），蘇培凱也將迎來個人第四個東超賽季。對他而言，這是一個既陌生又熟悉的舞台，「過去幾年雖然上場機會不多，但也讓我更渴望跟著獵鷹一起挑戰東超，希望透過比賽讓更多國外球迷認識南台灣的球隊，並與隊友攜手爭取佳績，展現最好的表現。」