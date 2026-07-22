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TPBL／蘇培凱正式加盟獵鷹 期待隨隊挑戰東超舞台

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蘇培凱加盟台鋼獵鷹隊。圖／台鋼獵鷹隊提供
蘇培凱加盟台鋼獵鷹隊。圖／台鋼獵鷹隊提供

台鋼獵鷹隊今天正式宣布，身高187公分的後衛蘇培凱加盟球隊，過去三個賽季效力新北國王的蘇培凱，具備兼任一、二號位的雙能衛特性，他的加入將進一步強化獵鷹的持球進攻與後場組織能力，為教練團帶來更多元的陣容搭配。

台鋼獵鷹總經理高景炎表示，「未來培凱在球隊中將扮演一、二號位的角色。過去幾年，我們在持球進攻及後場組織方面的人手較為不足，他的加入將提升球隊在這方面的深度。」

高景炎進一步指出，蘇培凱過去幾個賽季在林書豪林書緯李愷諺等優秀後場球員身旁持續學習並累積經驗，「以他187公分的身高條件，加上能夠勝任一、二號位的能力，相信能為球隊後場帶來更多變化，同時增加陣容搭配上的彈性。」

談到對獵鷹的印象，蘇培凱表示，獵鷹是一支兼具文化與紀律的球隊，不僅擁有強大的凝聚力，球風也相當強悍且具侵略性，是南台灣極具代表性的勁旅。而提到對新賽季的展望，他期許自己保持健康並儘快融入球隊體系，「無論扮演什麼角色，我都會在場上全力以赴，努力為球隊做出貢獻，和大家一起贏下更多比賽、創造更好的成績！」

新賽季獵鷹將首度征戰東亞超級聯賽（EASL，簡稱東超），蘇培凱也將迎來個人第四個東超賽季。對他而言，這是一個既陌生又熟悉的舞台，「過去幾年雖然上場機會不多，但也讓我更渴望跟著獵鷹一起挑戰東超，希望透過比賽讓更多國外球迷認識南台灣的球隊，並與隊友攜手爭取佳績，展現最好的表現。」

林書緯 李愷諺 林書豪 籃球

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