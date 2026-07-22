快訊

紐西蘭「非核共識」有變？亞太局勢不穩的衝擊

台灣男大學生在日本4度被逮！疑當詐團車手 騙2老婦1250萬日圓

LINE免費貼圖7款！LV精品款用到明年1月 諧音哏「熱到兔」ㄅ級分快下載

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／正式接任國王總教練 洪志善盼把不甘心化為前進動力

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國王隊洪志善正式接任總教練。圖／新北國王隊提供
國王隊洪志善正式接任總教練。圖／新北國王隊提供

新北國王隊今天正式宣布，由「小胖」洪志善正式接任新賽季總教練一職，上賽季在球隊遭遇教練團變動與陣痛期的關鍵時刻，洪志善臨危受命接下代理總教練重任，不僅成功穩定禁衛軍軍心，更率領球隊一路逆襲闖進總冠軍賽。帶兵實力備受球團及外界高度肯定，成為新賽季帶領新北國王衝擊冠軍的不二人選。

國王球團指出，上賽季季中球隊面臨教練團異動，洪志善在球隊最需要的時刻毅然決然扛下兵符。身為陣中頂尖後衛指揮官，他將豐富的場上經驗轉化為執教智慧，整合禁衛軍的攻防體系。即便面臨例行賽第五名的艱難起跑點，洪志善仍帶領皇家軍團在季後賽展現高昂鬥志，頂住高強度壓力一路披荊斬棘殺進總冠軍賽，不僅驚艷所有球迷，也證實了他運籌帷幄的執教實力。

對於這次正式真除，新北國王總經理毛加恩表示：，「小胖上賽季在最艱難的時刻站了出來，他對比賽的解讀能力、與球員間的良好溝通，以及帶領球隊一路逆襲到總冠軍賽所展現出的抗壓性與智慧，大家都有目共睹，他是凝聚球隊向心力、帶領新北國王繼續衝擊總冠軍的最佳人選。」

正式接掌兵符的洪志善總教練則表示，「很感謝這群球員們，在上賽季最艱難的時刻願意信任我，才能一起克服逆境，雖然最後一哩路留下了遺憾，但那份不甘心會成為我們前進的最大動力，新賽季我會與大家並肩作戰、再拼一次，目標就是要把上次沒拿到的冠軍盃，一起帶回新北！」

洪志善 TPBL 新北國王 籃球

延伸閱讀

TPBL／兩外教加入教練團 國王補強拚冠

TPBL／新人王劉丞勳簽下複數年合約 攜手蔡宸綱成攻城獅建隊基石

NBA／勇士找來前湖人冠軍教頭 輔佐主帥柯爾重建防守體系

NBA／狠酸國王重返季後賽需要奇蹟 巴克利：沙加緬度得先找教宗來

相關新聞

MLB／李灝宇連6場敲安平生涯新高 移防游擊抓到1出局數

老虎隊主戰二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）傷癒歸隊並擔任開路先鋒，台灣好手李灝宇則是移防三壘擔任第3棒。儘管老虎以2：11遭小熊隊痛宰，但李灝宇9局上敲安，將個人連續安打場次推進到第6場，平生涯新高。

MLB／大谷亂衝+隊友慢跑道奇少1分 費城人「搞笑跑壘」變再見雙殺

費城人今天持續在主場迎戰道奇隊，比賽因雨延後1小時20分鐘開打，大谷翔平3局上得點圈擊出安打，因自己衝動跑壘和隊友慢跑分數遭沒收，但道奇仍靠著孟西（Max Muncy）逆轉2分砲，以2：1拿下勝利。

NBA／通知各隊不用再招募 經紀人：詹皇不急著決定主要看合適度

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今夏投身自由市場後，動向持續牽動全聯盟神經，儘管包含老東家騎士、熱火、76人與勇士等隊皆展現高度興趣並持續等待，但詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）近日明確表示，詹姆斯不會被迫趕著做出決定，且這項選擇「無關薪資，而是看合適度」。

才接下亞運總教練 謝政瀛遭多女控「恐怖情人」、賣賽事通行證

運動部日前公布2026年亞洲運動會各代表隊教練與選手名單，網球名將謝淑薇確定代表台灣參賽，哥哥謝政瀛也獲選擔任國家隊總教練。不過，謝政瀛近日遭多名前女友出面指控，不僅涉及控制、騷擾、暴力等「恐怖情人」行徑，還遭爆料私下販售國際賽事公關票、簽名球及教練證件牟利。對此，謝政瀛全盤否認，表示若相關報導內容不實，將依法提告。

中職／「蝦輝」轉換身分貢獻更大 助陣悍將外野不再瞎揮

富邦悍將外野陣容經歷轉型，退出的退役球星林哲瑄與高國輝重返擔任教練，帶動外野養成走上正軌。新選秀及教練團改革讓球員展現競爭氣氛，今年外野戰力有望全面提升，逐漸恢復昔日輝煌。

世足賽／地主美國提前淘汰不影響 冠軍賽創收視紀錄

賽史首度增隊到48隊的美加墨世界盃，104場比賽本周落幕，儘管賽事出現票價爭議、裁判問題等負面新聞，但開出亮眼收視成績，西班牙以1：0擊敗阿根廷的冠軍賽創下收視紀錄，吸引超過3893萬觀眾，收視最高峰更突破5168萬，創下了美國史上收視率最高的英文轉播足球賽轉播紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。