TPBL／正式接任國王總教練 洪志善盼把不甘心化為前進動力

新北國王隊今天正式宣布，由「小胖」洪志善正式接任新賽季總教練一職，上賽季在球隊遭遇教練團變動與陣痛期的關鍵時刻，洪志善臨危受命接下代理總教練重任，不僅成功穩定禁衛軍軍心，更率領球隊一路逆襲闖進總冠軍賽。帶兵實力備受球團及外界高度肯定，成為新賽季帶領新北國王衝擊冠軍的不二人選。

國王球團指出，上賽季季中球隊面臨教練團異動，洪志善在球隊最需要的時刻毅然決然扛下兵符。身為陣中頂尖後衛指揮官，他將豐富的場上經驗轉化為執教智慧，整合禁衛軍的攻防體系。即便面臨例行賽第五名的艱難起跑點，洪志善仍帶領皇家軍團在季後賽展現高昂鬥志，頂住高強度壓力一路披荊斬棘殺進總冠軍賽，不僅驚艷所有球迷，也證實了他運籌帷幄的執教實力。

對於這次正式真除，新北國王總經理毛加恩表示：，「小胖上賽季在最艱難的時刻站了出來，他對比賽的解讀能力、與球員間的良好溝通，以及帶領球隊一路逆襲到總冠軍賽所展現出的抗壓性與智慧，大家都有目共睹，他是凝聚球隊向心力、帶領新北國王繼續衝擊總冠軍的最佳人選。」

正式接掌兵符的洪志善總教練則表示，「很感謝這群球員們，在上賽季最艱難的時刻願意信任我，才能一起克服逆境，雖然最後一哩路留下了遺憾，但那份不甘心會成為我們前進的最大動力，新賽季我會與大家並肩作戰、再拼一次，目標就是要把上次沒拿到的冠軍盃，一起帶回新北！」