TPBL／從綜藝小胖到戰神主場靈魂 MC羅世棠找回熱愛舞台人生

從綜藝節目《大學生了沒》走進觀眾視野，羅世棠(羅哥)曾是許多觀眾熟悉的「小胖」，當年憑藉自然幽默的個性與敏銳的反應能力受到關注。然而多年後，他轉換了舞台，站上職業籃球場中央，拿起麥克風帶動全場球迷吶喊，如今擁有另一個更響亮的名字─「MC羅哥」。

從小胖蛻變MC羅哥

談及「小胖」這個陪伴自己出道的稱號，羅世棠指出，「小胖」這個名字其實曾困擾他很長一段時間。他回憶道，當時錄製節目《大學生了沒》時，工作人員建議：「你以前國中叫小胖，那節目就叫小胖好了。」起初只是為了方便觀眾記憶，但隨著時間推移，他發現叫「小胖」的人太多，加上自己也希望能跳脫過往形象，因此一直尋求新的定位。直到 有次大嘻哈時代選手Multiverse eyeballred 根據我的姓氏又是哥字輩 就叫羅哥了。

羅世棠認為，改名字確實不易，尤其當大眾已對你有所認識時，要重新讓觀眾記住一個新身份並不容易。幸運的是，籃球場成為他重新建立身份的場域。隨著職籃文化、嘻哈元素與現場娛樂的結合，「MC羅哥」逐漸成為球迷熟悉且熱愛的聲音。

告別光環迎人生轉折

臺北台新戰神主場MC「羅哥」。 羅世棠提供

外界所見的是舞台上的掌聲與光鮮亮麗，但離開節目後的人生，並不如想像中順遂。羅世棠坦言，《大學生了沒》結束後，他曾接下一個外景主持工作，但節目告一段落後，他突然陷入將近一年沒有穩定收入的困境。

從每天有通告、工作，到不知下一步何去何從，那段時間讓他開始重新思考未來。羅世棠表示，當時有一段時間沒有工作，母親曾關切地問他：「你這樣以後要怎麼娶老婆？」一句來自家人的提醒，促使他正視現實。

羅世棠提及，當時家中正準備經營鐵板燒店，家人半開玩笑地問他：「不然你要不要去學鐵板燒？」帶著些許不服輸的個性，他直接回答：「好啊，去啊！」原本只是人生低潮中的一個選擇，卻未曾料到這成為他另一段重要的歷練。

鐵板人生重新開始

「羅哥」鐵板人生重新開始。 羅世棠提供

從攝影棚走進廚房，從藝人轉變為鐵板燒師傅，這樣的轉變對羅世棠而言，是截然不同的挑戰。他強調，自己並非掛名協助，而是真正從零開始學習。

羅世棠指出，他每天學習備料、料理、控制火候、服務客人，經過半年訓練，他正式站上鐵板。他說：「最高紀錄，一個人扛20人份的餐點。」那段時間，每天工作超過12小時，一個月僅休4天。除了料理之外，還要負責結帳、對帳、整理食材，甚至最後的鐵板清潔工作。

羅世棠說，許多人以為炒鐵板燒很簡單，但實際上並非如此，因此他對所有餐飲從業者都抱持著高度的尊重。過去站在舞台上接受掌聲，鐵板燒的生活則讓他重新理解每份工作的重量與價值。

轉換角色打造舞台

「羅哥」轉換角色打造舞台。 羅世棠提供

離開餐飲業後，羅世棠重新回到娛樂產業，只是這一次，他不再僅是一位站在鏡頭前的表演者。過去，他曾加入藝人吳奇隆投資的公司，負責直播節目的主持與製作，也開始接觸節目企劃、內容製作等幕後工作。

除了主持，他也跨足網紅經紀領域，從過去等待舞台，到開始為他人打造舞台，羅世棠逐漸培養出多角度的視野。後來，他甚至成立了自己的公司，投入培育歌手與新人。

創業路上學會承擔

「羅哥」創業路上學會承擔。 羅世棠提供

從藝人身份轉變為經營者，羅世棠坦言最大的感受便是：「創業真的超難。」他表示，培育新人不像完成一場活動，有明確的開始與結束，而是一場長期的投入。

羅世棠指出，培育歌手確實耗費巨大，除了訓練，造型、包裝等諸多細節都需要投入，但比投入成本更困難的是未知性，最難的是，你無法預知這個人最終是否會走紅。一路從幕前、餐飲、幕後、經紀到創業，不同身份累積出的經驗，也讓他後來重新回到舞台時，擁有了更豐富的人生厚度。

一封訊息開啟職籃路

「羅哥」一封訊息開啟職籃路。 羅世棠提供

談到如何成為臺北台新戰神主場MC，羅世棠透露，這一切源於一次意外的邀約。他表示，當時臺北台新戰神啦啦隊總監吳安妮突然傳訊息給他。「她是我學妹，有一天問我：學長，你現在還有接主持嗎？」羅哥回答有。

對方接著問：「那你會想主持籃球嗎？」熱愛籃球的他心想：「好像可以試試看。」就這樣，他開始與球團接觸，最終成為臺北台新戰神主場MC之一。

初登球場重新學習

「羅哥」初登球場重新學習。 羅世棠提供

儘管累積多年主持經驗，但第一次站上職籃舞台，羅世棠給自己的評價卻非常嚴格。他說，「我的處女秀，我給自己打不及格。」因為球場與一般活動的性質完全不同。

羅世棠指出，一般主持面對的是前方觀眾，但籃球場是360度環繞，你一站上去是360度全部都是觀眾，第一次主持時，他不斷查看流程稿、尋找鏡頭，也還在適應比賽節奏。直到經歷一場又一場比賽，他才慢慢找到屬於球場MC的獨特方式。

拉近球場與球迷距離

「羅哥」拉近球場與球迷距離。 羅世棠提供

現在的羅世棠，除了必要的流程與球員資料，已不再過度依賴稿子。他更希望能直接面對球迷，創造互動。他說，「我希望籃球更貼近生活，不想讓大家有距離感。」因此他的開場白，特別加入線上觀看直播的球迷。

MC不是場上主角

從綜藝主持跨足職籃，羅世棠認為最大的差別，在於角色定位。「綜藝可以搞笑，可以製造效果，但球場MC不行。」他深知，在球場上真正的主角永遠是球員與比賽。MC所要做的並非搶走焦點，而是在需要時凝聚全場的力量。尤其當球隊落後時，更考驗主持能力。

羅世棠表示，「越落後，你越不能放棄。」即使比賽進入最後一分鐘、比分仍有差距，他依然會帶領球迷高喊防守、替球員加油，如果連你自己都認輸了，那你怎麼要求球迷繼續加油？

每段經歷都是養分

「羅哥」每段經歷都是養分。 羅世棠提供

從《大學生了沒》的「小胖」，到臺北台新戰神主場MC「羅哥」， 如今站在萬人球場中央，羅世棠更珍惜每一次拿起麥克風的機會。過去「小胖」代表青春的開始，如今「MC羅哥」象徵累積歷練後更成熟的自己。他相信，人生沒有白走的路，每一次轉彎，都可能帶領自己走向真正屬於的舞台。

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