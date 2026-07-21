中國羽賽／拍下地主 林俊易闖16強

今年接連在印度公開賽和全英公開賽登頂，「左手重砲」林俊易單季兩冠到手後卻遇傷勢困擾，全英後的5站比賽只拿1勝，不過今天中國公開賽找回狀態，面對地主陸光祖以21：18、21：16奪勝，和稍早出賽的「一哥」周天成分頭闖進16強。

世界排名13的林俊易，過去碰世界排名31的陸光祖吞下對戰3連敗，去年日本公開賽打下對戰首勝，今天延續氣勢，開賽就打出5：0猛攻，中段雖一度被陸光祖12：12追平，不過林俊易17：17連拿3分奠定領先，順利以21：18先下一城。

第二局林俊易小球手感出色，進入技術暫停時取得11：8領先，但恢復比賽後遇亂流加上判斷錯誤，讓陸光祖連拿4分超前，不過林俊易15：16落後下加速，打出一波連拿6分攻勢，最終以21：16收下50分鐘激戰勝利。

中國公開賽屬於BWF一年只有四站的超級1000大賽，總獎金高達200萬美元，僅次於年終賽，今天在常州點燃戰火，打頭陣的混雙楊博軒／胡綾芳上演三局逆轉勝，小天更只花29分鐘就拍下加拿大華裔的楊燦，林俊易成第三組晉級的台將，接續男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤和雙胞胎李芳任／李芳至等好手也將出賽搶勝。