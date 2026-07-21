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籃球／東超成BCL Asia晉級途徑 台灣將與菲、蒙等隊競爭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
東亞超級聯賽正式宣布將於2026-27賽季成為亞洲籃球冠軍聯賽的官方晉級途徑。圖／東超提供
東亞超級聯賽正式宣布將於2026-27賽季成為亞洲籃球冠軍聯賽的官方晉級途徑。圖／東超提供

2026世足賽

東亞超級聯賽（EASL）今天正式宣布，將於2026-27賽季成為亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia） 的官方晉級途徑，三支東超球隊將依據2026-27賽季戰績取得 BCL Asia 參賽資格，進一步強化東超作為亞洲籃球俱樂部重要競技平台的角色。

根據已確認的資格制度，三支東超球隊將依據2026-27賽季東超戰績取得 BCL Asia 參賽資格，分別為日本成績最佳球隊、南韓成績最佳球隊、扣除日本及南韓球隊後，整體成績最佳球隊

依據第三項資格標準，除日本 B.LEAGUE與南韓KBL球隊外，東超整體成績最佳的球隊將取得第三個 BCL Asia 參賽席次。這代表參與 2026-27 賽季東超的香港、澳門、台灣、蒙古及菲律賓代表球隊，將共同競逐這個席次，最終由上述地區中成績最佳的球隊取得 BCL Asia 參賽資格。此資格制度將取代先前公布，由菲律賓成績最佳球隊自動取得 BCL Asia 參賽資格的方案。

BCL Asia 為 FIBA 亞洲最高層級的男子籃球俱樂部賽事，匯聚亞洲各地頂尖球隊角逐亞洲籃球俱樂部冠軍。BCL Asia 冠軍將取得 FIBA 洲際盃（FIBA Intercontinental Cup） 參賽資格，與來自 FIBA 各洲總會的俱樂部冠軍，以及 NBA G League 代表隊共同角逐世界俱樂部冠軍頭銜。

東超執行長李小龍表示，「這項資格制度對東超及亞洲俱樂部籃球的發展而言，是非常重要的一步。它為各支球隊建立了明確的 BCL Asia 晉級途徑，也讓 2026-27 賽季東超擁有更高的競技價值。我們感謝 FIBA 的合作，並期待未來持續攜手推動亞洲籃球的發展。」

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