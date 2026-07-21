中國羽賽／只花29分鐘就過關 周天成輕鬆開紅盤

屬於BWF超級1000大賽的中國公開賽，今天在江蘇常州點燃戰火，列男單第6種子的我國「一哥」周天成在球迷一面倒支持下輕騎過關，以21：11、21：9拍下加拿大華裔對手楊燦，和前一場演出逆轉勝的混雙組合楊博軒／胡綾芳率先挺進16強。

中國公開賽是一年只有四站的超級1000大賽，總獎金高達200萬美元，總獎金僅次於年終賽，世界排名第6的小天是唯一排上種子的寶島羽將，今天首輪碰世界排名38的楊燦沒遇阻礙，第一局下場先打出6：1攻勢，接續又有連拿6分猛攻，拉開領先下以21：11先下一城。

第二局小天不曾落後，楊璨雖兩度逼平比數但失誤過多，6：11時自己大空檔也殺球出界，小天一路領先以21：9奪勝，只花29分鐘就晉級第二輪。

小天今天獲得現場球迷一面倒支持，還有球迷自發帶頭喊「超級喜歡周天成」；小天奪勝後也將羽球打上觀眾席，感謝粉絲熱情加油。

今天打開場的楊博軒／胡綾芳，面對美國華裔組合陳子亦／王曦曦，世界排名20的寶島組合首局錯過局末點下以22：24讓出，不過後兩局掌握局勢，以21：14、21：13逆轉搶下16強門票。

今天進行的首日賽程，包括「左手重砲」林俊易、男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤和雙胞胎李芳任／李芳至等好手也將出賽。