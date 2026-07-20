TPBL／兩外教加入教練團 國王補強拚冠

新北國王籃球隊今天宣佈，教練團迎來兩位擁有國際職業聯賽執教經驗的助理教練艾瑞克（Erik Olson） 與納比爾（Nabil Kabalan），為國王建構更強大的後勤戰術體系，並在賽季打造更完整的爭冠陣容。

美籍助理教練艾瑞克擁有13 年的教練生涯，足跡遍及歐洲、亞洲、北美、澳洲，不僅曾榮獲冰島聯賽年度最佳教練與澳洲聯賽年度最佳教練，在國家隊層級亦有亮眼實績，曾擔任蘇格蘭國家隊總教練及冰島 U20 國家隊助理教練。近年來他深耕亞洲職業賽事，2024至2026年間擔任CBA廣州龍獅隊的首席助理教練，主要負責戰術分析與球員個人發展。

艾瑞克曾於2025年帶領球隊出戰NBA季前賽，與馬刺隊、快艇隊及灰狼隊等頂尖球隊交手，也曾指導過多位NBA球星，艾瑞克的防守思維與影片分析能力，將為禁衛軍打造難以撼動的防線。

另一位來自黎巴嫩的納比爾，同樣擁有多年的戰術情蒐與球員發展背景，近年活躍於非洲籃球聯賽（BAL）與 FIBA 國際賽事，累積了豐富的奪冠履歷。納比爾2024至2025年間擔任利比亞國家隊的助理教練兼球員發展教練，成功幫助球隊挺進 FIBA AfroBasket 2025，幫助該國在睽違 16 年後，重新回到這項賽事的舞台；2026年初轉任坦尚尼亞職業隊的助理教練，並兼任影片分析與戰術情蒐，帶領這支首度進軍BAL的黑馬隊伍歷史性殺入八強。此外，納比爾過去也曾協助多位前NBA頂尖好手及NCAA明星球員進行訓練。

對於兩位經驗豐富的外籍助理教練加盟，新北國王總經理毛加恩說：「艾瑞克在 CBA 的執教經驗以及防守體系設計，能帶給我們有更高的對抗強度。而納比爾在國際賽事的情蒐、影片分析以及球員個人訓練上非常有口碑，他的加入能強化球隊的戰術準備，並幫助我們的年輕球員再成長。兩位教練的國際視野與現代籃球理念，將與我們的本土教練團互補，全力協助球隊在接下來的賽季。」