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TPBL／雲豹簽下張兆辰 選秀前三順位合體拚冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雲豹隊簽下張兆辰。圖／雲豹隊提供
雲豹隊簽下張兆辰。圖／雲豹隊提供

2026世足賽

上星期選秀會沒有動作的桃園台啤永豐雲豹隊，今天宣布從自由球員市場簽下曾效力台北台新戰神隊的潛力大前鋒張兆辰，補強球隊戰力，總經理顏行書說：「我們休賽季補強的首要任務就是提升本土大前鋒戰力，相信張兆辰的機動性與籃球IQ，能幫助團隊持續發揮快速反擊特色，同時提供外圍牽制能力。」

現年25歲的張兆辰身高196公分、體重97公斤，擁有完整基層籃球資歷，畢業於HBL傳統勁旅南山高中，UBA時期則效力台灣師範大學，並擔綱陣中內線支柱。2023年以第一輪第三順位踏入職業舞台後，於上賽季逐漸站穩輪替陣容，多次擔任先發大前鋒，展現穩定的三分投射能力與出色的防守機動性，且左撇子的他具備扎實對抗能力、優異外線投射及鋒線機動性。

顏行書說：「很巧的是，這次補強讓雲豹集結了2023年選秀的狀元、榜眼與探花，非常期待三人聯手，持續壯大球隊新生代戰力。」

總教練羅德爾也對張兆辰的加盟寄予厚望，認為他上季已展現不俗的外線能力，期待他入隊後能進一步提升球隊鋒線火力，並展現年輕球員的拚勁與韌性。

張兆辰加盟後將與昔日台師大戰友林信寬、董永全再度聚首。林信寬說：「我們在大學並肩作戰很久，進入職業後私下也一直保持聯絡，能再次成為隊友真的很開心，而且兆辰的身材條件來說，他移動能力非常出色，防守端能夠換防多個位置，而且這幾年三分投射進步很多，相信能很快融入球隊體系，帶給球隊很大的幫助。」

張兆辰近期已正式投入球隊休賽季訓練，他提到之前對於雲豹的印象就是「快打旋風」，球員都很有活力，人人都有三分能力且攻守轉換極快，相信自己很快就能融入這個團隊，「我會發揮自己的攻守機動性與三分投射能力，幫助球隊創造更多進攻空間，同時提升防守強度。目標很明確，就是先幫助球隊晉級季後賽，再全力挑戰總冠軍！」

雲豹 林信寬 顏行書 籃球

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