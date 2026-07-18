籃球／「THE ONE」台北站冠軍出爐 四選手突破重圍、陳傑憲現身喝采

Jordan Brand 「THE ONE」全球新星單挑賽台北站賽事昨晚在台北信義區香堤大道廣場盛大登場，集結了24位頂尖籃球選手，他們的目標只有一個，那就是贏得激烈的1對1籃球對決，在全世界的注目下挑戰最強單挑王者寶座。Jordan Brand簽約運動員陳傑憲也現身場邊，為這群最強球員們的表現喝采，並透過直播及現場互動，分享他在面對強敵時專注自我，不斷挑戰極限的「限界はない (沒有極限) 」偉大心態。

經過層層對戰，最終台北站男子組賽事由謝旻耕、王以勒分別主宰全場取得晉級資格，女子組則由林念臻、陳柔安搶下分區決賽的門票。四位代表台北的選手將在8月8日於北京迎戰來自大中華區各站奪冠的強敵，以個人最強的球技與追求偉大的態度，在單挑籃球賽場上寫下屬於自己的「THE ONE」 榮耀。

在台北站賽事登場前夕，Jordan Brand 特別召集了參賽選手參與「Jordan Family Day」活動，不僅讓所有球員調整好賽前狀態，更有機會在正式對決前夕，進一步觀察對手，為實際單挑做好情蒐準備。在這天，全台最頂尖的球員坐在同一張餐桌上，此刻，他們既是即將在淘汰賽場上見真章的敵人，也是因為對籃球擁有同樣純粹熱愛而凝聚在一起的家人。

四位代表台北的選手將在8月8日於北京迎戰來自大中華區各站奪冠的強敵。圖／大會提供

Jordan Family Day活動同時邀請Jordan Brand簽約運動員陳傑憲與將在8月9日前往北京參加「下站東單」的Jordan Brand 簽約大學球隊政大雄鷹球員共同參與。作為Jordan Family首位簽約的亞洲棒球運動員，陳傑憲也以Jordan Family 「隊長」的角色，鼓勵選手們一定要好好珍惜能和來自各國的頂尖球員對決的機會，並將自己在國際賽場上的經驗傳授給即將在賽場上面對強敵的Jordan Family年輕選手們，以個人的座右銘「限界はない」鼓勵他們在高張力的單挑賽場上，以超越極限的表現讓對手感到害怕。

陳傑憲說：「在國際賽事中，運動員的眼界會被打開，潛力也會被激發而快速的成長，如果今天你在場上會感到害怕，那就代表你的專注度還不夠；當你不再畏懼對手的時候，就表示你已經準備好要跟他去拚了。不管眼前的對手是誰，只有專注在自己，把每一球都當作最後一球去拚，你就能發揮到極限，用實力讓世界知道我們的厲害，每一個人，都可以是令人敬畏的『魔王級對手』。」

在賽前正式公布對戰籤表前，24位參賽選手以不記名投票的方式選出了心中最難纏的對手，即將在今年加入政治大學的謝旻耕及金甌女中的王妍心，以壓倒性的票數成為參賽選手們眼中的最強勁敵，然而，1對1的街頭戰場瞬息萬變，最終男子組由大魔王謝旻耕頂住壓力殺出重圍，而女子組則上演了驚天動地的挑戰者逆襲，由北一女中的陳柔安扮演「魔王殺手」，與王以勒、林念臻一同搶下前往北京的決賽資格。