籃球／第五屆籃球名人堂入堂名單 鍾枝萌、王泠等7名男、女國手入列

台灣籃球名人堂第五屆入堂評選今天完成開票作業，計有田希和、力英美等七位男、女老國手獲選入堂，該會並訂於11月1日辦理入堂慶典，完成入堂儀式。

今天的開票作業，是由名律師洪國勛監督下進行，出席者尚有理事長葛永光、評選總監陳祖烈、常務監事鍾惠敏及該理監事、評選委員代表等十餘人共同見證，以公開、公正、公平原則下進行。

台灣籃球名人堂協會表示，該會聘有40位評選委員，包括男、女老國手、教練、裁判、資深媒體人、球迷代表等，層面甚廣。評選過程須經超過四分之三委員投票，且得票數必須達到三分之二，始得獲選入堂，門檻甚高且嚴謹，是至高無上的榮耀。

入堂者都曾是多屆的中華隊國手，且都在球場上獲得諸多殊榮，為國爭光，才會被提名進入候選名單，實屬不易且實至名歸，可喜可賀。

本屆入堂的名單如下： 男子球員類：田希和、陳日興、程嘉寶、鍾枝萌 女子球員類：陳美枝、力英美、王泠 球隊類： 裕隆男子籃球隊

其中球隊類今年是第一次提名及入堂，裕隆集團五十多年來出錢出力，培植裕隆男籃、台元女籃無數男女國手，為國育才，是國手的搖籃，且長期雄霸男、女籃壇，功在國家。

此外，該會由提名委員會提名經理事會通過，有十位籃壇前輩獲得特別表彰之殊榮。名單為:黃友義、王啟先、范雪琴（女）、聶耀婷（女）、周宜瑩（女）、王棟林、江正輝、韓念錦、鄭金城、李廣淮。亦將於同日進行頒獎儀式，以肯定他們對籃球運動的努力與貢獻。