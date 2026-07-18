快訊

教召變「叫糟」？召員控沒熱水洗澡、水質有鏽味 軍方：已改善

醫療惡霸曾1年叫200次救護車 踹傷輔大急診女護理師遭羈押

中職／亞運風波有點委屈 曾子祐：不清楚名單為何沒有自己

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／第五屆籃球名人堂入堂名單 鍾枝萌、王泠等7名男、女國手入列

聯合報／ 即時報導
台灣籃球名人堂第五屆入堂評選今天完成開票作業。圖／台灣籃球名人堂協會提供
台灣籃球名人堂第五屆入堂評選今天完成開票作業。圖／台灣籃球名人堂協會提供

2026世足賽

台灣籃球名人堂第五屆入堂評選今天完成開票作業，計有田希和、力英美等七位男、女老國手獲選入堂，該會並訂於11月1日辦理入堂慶典，完成入堂儀式。

今天的開票作業，是由名律師洪國勛監督下進行，出席者尚有理事長葛永光、評選總監陳祖烈、常務監事鍾惠敏及該理監事、評選委員代表等十餘人共同見證，以公開、公正、公平原則下進行。

台灣籃球名人堂協會表示，該會聘有40位評選委員，包括男、女老國手、教練、裁判、資深媒體人、球迷代表等，層面甚廣。評選過程須經超過四分之三委員投票，且得票數必須達到三分之二，始得獲選入堂，門檻甚高且嚴謹，是至高無上的榮耀。

入堂者都曾是多屆的中華隊國手，且都在球場上獲得諸多殊榮，為國爭光，才會被提名進入候選名單，實屬不易且實至名歸，可喜可賀。

本屆入堂的名單如下：

男子球員類：田希和、陳日興、程嘉寶、鍾枝萌

女子球員類：陳美枝、力英美、王泠

球隊類：

裕隆男子籃球隊

其中球隊類今年是第一次提名及入堂，裕隆集團五十多年來出錢出力，培植裕隆男籃、台元女籃無數男女國手，為國育才，是國手的搖籃，且長期雄霸男、女籃壇，功在國家。

此外，該會由提名委員會提名經理事會通過，有十位籃壇前輩獲得特別表彰之殊榮。名單為:黃友義、王啟先、范雪琴（女）、聶耀婷（女）、周宜瑩（女）、王棟林、江正輝、韓念錦、鄭金城、李廣淮。亦將於同日進行頒獎儀式，以肯定他們對籃球運動的努力與貢獻。

葛永光 籃球 中華隊

延伸閱讀

TPBL／沒有意外！賀丹獲海神青睞成選秀狀元 賀博與一家人現場見證

TPBL／郭嘉安獲特攻青睞 建中男籃史上首名職籃球員

女性院士史上最多！中研院公布第35屆院士暨名譽院士 完整名單曝光

中職／亞運棒球名單惹爭議 張翔、朱迦恩入選成正面力量

相關新聞

中職／亞運風波有點委屈 曾子祐：不清楚名單為何沒有自己

名古屋亞運中華棒球代表隊名單公布後話題一路延燒，事主之一台鋼雄鷹隊曾子祐今天出面受訪，對於球團與棒協討論過程並不清楚，名單出來後才知道沒有自己，這段時間飽受攻擊，讓他不諱言：「對我來講會有點…算委屈嗎？」

中職／不清楚協調過程 戴培峰看亞運名單沒自己想過「被刷掉」可能性

富邦悍將隊捕手戴培峰獲得名古屋亞運徵詢，最終未出現在名單上，列管身分引起爭議，他在今天出面受訪，澄清自己對於國家隊一直都是抱持珍惜態度，也配合繳交資料，對於球團協調過程並不清楚，也想過「確實我成績也不是很理想，不知道自己是被刷掉還是怎樣。」

中職／江坤宇明星賽扛先發4棒 最後一次復刻和陳鏞基12年前合照

2026年中職人氣王江坤宇，今年首次和即將引退的統一獅隊43歲內野手陳鏞基同隊出賽，也將是最後一次在明星賽並肩作戰，兩人在12年前的首張合照再次被翻出，並在12年後再次「復刻」，江坤宇也笑說「很酷」。

中職／潘威倫帶傷現身明星賽 和王建民「同框」憶起昔日國家隊的日子

統一獅隊投手教練「嘟嘟」潘威倫在6月底因摔車受傷休養，今天一跛一跛地現身台北大巨蛋參與明星賽，進入中華隊教練團，並和昔日中華隊戰友王建民再次「同框」。嘟嘟坦言，「那種又再一起感覺⋯⋯滿珍惜的。」

MLB／唯一安打立大功 李灝宇談逆轉二壘安：腦袋一片空白

老虎旅美好手李灝宇今天面對天使2屆明星終結者耶茲（Kirby Yates），在第九局敲出一記扭轉戰局的二壘安打，幫助球隊2：1取得勝利，他也被大聯盟獲選為此役單場MVP。賽後李灝宇受訪時談論當下狀態，直呼「腦袋一片空白」。

世足賽／ESPN預測一面倒看好西班牙奪冠 僅2人挺梅西完成二連霸

2026年美加墨世界盃足球賽將於台灣時間20日凌晨3點迎來最終決戰，衛冕冠軍阿根廷將和睽違16年重返冠軍賽的西班牙爭奪大力神盃。賽前美媒《ESPN》邀集9名記者進行冠軍預測，結果有7人看好西班牙奪下隊史第2座世界盃冠軍，僅2人認為阿根廷能完成2連霸大業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。