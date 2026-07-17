TPBL／賀丹秒懂Jnco荊軻 許願海神奪冠、李偉誠獻唱饒舌

看著饒舌歌手Jnco荊軻的專輯封面，台美混血男籃好手賀丹立刻「秒懂」是自家執行長李偉誠，他表示，希望幫助高雄全家海神隊奪冠，並許願李偉誠表演饒舌。

去年幫助台灣男籃重返亞洲盃8強，讓台美混血的賀丹（Adam Hinton）對這片土地有更深刻的連結，而促成他返台征戰職籃的正是高雄全家海神執行長李偉誠，以誠意打動賀丹，並在昨天的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新人選秀會獲得狀元頭銜，職業生涯有了完美開局。

賀丹今天接受中央社專訪時表示，李偉誠是平易近人的球隊主管，呈現一股很酷、好聊天的氣質，更在海神建立類似「大家庭」氛圍，看得出來真的用心照顧每名球員，加上兩人有很多共同興趣，其中之一都是已故籃球巨星布萊恩（Kobe Bryant）的粉絲。

談到偶像布萊恩，賀丹眼睛散發光芒表示，一開始只是看一些精彩剪輯短片，不過後來聽到布萊恩的心態與思維，讓他徹底「沉淪」，內心非常欣賞布萊恩的心態、工作態度，還有每天都想變得更好的前進動力。不過，賀丹笑說沒有特別模仿布萊恩的球風，「主要是精神層面。」

有趣的是，當中央社記者秀出饒舌歌手Jnco荊軻的專輯封面，賀丹立刻「秒懂」是自家執行長，並語帶輕鬆透露，「我知道他以前是饒舌歌手。」

完成當上職籃球員的夢想後，賀丹新賽季唯一目標就是替海神拿到冠軍，而背後動力是李偉誠允諾奪冠將開金嗓表演饒舌，賀丹笑說，「這件事超級令人期待，你們（球迷）一定要盯著他兌現承諾。」