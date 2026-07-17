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TPBL／是「火影迷」！認最愛角色是宇智波鼬 賀丹：欣賞無名英雄特質

中央社／ 台北17日電
台美混血男籃好手賀丹（圖）將在新賽季加盟台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神。中央社
台美混血男籃好手賀丹（圖）將在新賽季加盟台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神。中央社

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高人氣的台美混血男籃好手賀丹，私底下是不折不扣的動漫迷，而且是死忠「火影忍者」粉絲，最喜歡的角色是宇智波鼬，「我很欣賞他那種無名英雄特質。」

台灣職業籃球大聯盟TPBL新科狀元郎賀丹，堪稱是「能文能武」的最佳代表，畢業於常春藤名校康乃爾大學，如今更憑著球技獲得高雄全家海神青睞，如願完成職籃球員夢想，而他私下是超級「火影忍者」的粉絲。

賀丹今天接受中央社專訪時透露，最喜歡的角色是宇智波鼬，特別欣賞他那種無名英雄的特質，總是用自己方式保護著弟弟宇智波佐助，就算有時候不被理解，甚至遭到描繪成反派，但他覺得不是所有付出努力都會被看見，「有時候只能埋頭努力，總有一天大家會看見你的付出。」

有趣的是，卸下球員身分後，賀丹提到近期正努力提升廚藝，並分享拿手好菜是臘腸飯搭配菠菜炒蛋，「很簡單，全部放進電鍋裡煮就可以了。」

另外，賀丹也相當喜歡藝術作品，像是陶藝、繪畫及素描，而他最近開始關注日本藝術家奈良美智，「雖然可能接觸比大家晚，但我真的很欣賞他的作品。」

即將在台灣展開職業生涯，賀丹語氣堅定表示已經準備好在這片土地開始新的生活，甚至等不及要去吃飯糰、皮蛋瘦肉粥及雞心等美食，並許下用中文跟所有人流利溝通的期許，「這裡就像24小時不間斷的夜市，所以我非常興奮，也完全不擔心適應問題。」

賀丹 籃球 TPBL

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