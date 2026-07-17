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TPBL／海神與狀元賀丹完成複數年合約簽署 推限量商品組
TPBL高雄全家海神職業籃球隊今天舉行簽約儀式，正式宣布與本屆選秀狀元、畢業於美國常春藤名校康乃爾大學的賀丹（Adam Hinton）簽署複數年合約簽約，期待賀丹的加盟為港都注入團隊即戰力。
為了迎接賀丹「回家」展開職業生涯，海神推出限量「Draft Day Pack」商品組，邀請神隊友與海神一同迎接賀丹成為海神大家庭成員。
海神執行長李偉誠（Wilson）表示，與賀丹簽下複數年合約，代表海神隊與賀丹在港都長期深耕、共同努力的決心，「賀丹對球隊而言不僅是即戰力，同時也在長期發展藍圖中佔有一席之地。期待他新賽季的表現，為海神隊打出『雄賀』新篇章。」
本次限量推出的「Draft Day Pack」商品組，邀請神隊友與海神一同迎接賀丹成為海神大家庭成員，商品內含：
海神經典款背號3號球衣
親簽紀念三叉戟小籃球
限量典藏狀元球員卡
知名插畫家BamBamBam操刀繪製的限量海報
Aquas 束口袋
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