PLG／富邦勇士與選秀探花簽約 許晉哲盼莫森逐步建立自己定位

台北富邦勇士隊於日前PLG新人選秀會中，以第一輪第三順位選進來自輔仁大學的外籍生球員莫森（Mohsen Asgari Nia），雙方今天正式完成簽約，新賽季莫森將披上勇士7號球衣，正式展開職業生涯，為團隊注入更多戰力。

現年22歲、來自伊朗的莫森，身高211公分、體重92公斤，擁有出色的身材條件與運動能力，具備鞏固禁區及中長距離投射能力。莫森於大學期間效力輔仁大學兩個賽季期間表現亮眼，上賽季於UBA大專籃球聯賽場均繳出18.9分、11.5籃板、1.5助攻及1.2抄截，展現全面身手。

富邦勇士領隊兼總教練許晉哲表示，「莫森在攻守兩端都展現出值得培養的潛力，雖然職業賽場的強度與節奏和學生時期截然不同，但教練團看重的是他的學習態度、競爭意識，以及願意接受挑戰的精神。年輕球員進入職業賽場，最重要的不是立刻繳出亮眼的數據，而是能否每天持續進步。我們希望莫森能透過訓練與比賽累積經驗，盡快適應職業層級的身體對抗、戰術執行及比賽節奏，逐步建立屬於自己的定位。」

談到對莫森新球季的期待，球團期許他能把握每一次上場機會，在防守、籃板及團隊執行力方面發揮自身價值，同時向隊內資深球員學習職業球員應有的態度與準備方式，持續累積經驗、提升自己的競爭實力。