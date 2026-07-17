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TPBL／本土禁區戰力大補強 蘇奕晉轉戰攻城獅盼傳承經驗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蘇奕晉披上攻城獅隊戰袍盼傳承經驗。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供
蘇奕晉披上攻城獅隊戰袍盼傳承經驗。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供

2026世足賽

TPBL新竹御嵿攻城獅隊今天宣佈大前鋒蘇奕晉正式加盟，新賽季他將披上41號戰袍，蘇奕晉現年32歲，身高195公分、95公斤，近幾年曾效力於台中太陽、台南台鋼獵鷹、台北台新戰神隊，也曾代表台灣出戰2017年世大運與2020年亞洲盃資格賽，是位經驗豐富的禁區球員，他的加入將能帶給攻城獅在禁區戰力上的大提升。  

攻城獅總經理張樹人表示，「我們會爭取奕晉加盟的主要原因是希望增強本土禁區的經驗值，並透過日常訓練傳承給年輕學弟們，我們也相信奕晉具備的策應與投射能力能幫助我們團隊更為完整。」

談到在自由市場中最終選擇加盟攻城獅的契機，蘇奕晉坦言，「球隊完善的體系、球團的經營方式以及瘋狂的主場應援文化，是我決定加入的關鍵。」加入攻城獅後，即成為陣中的資深球員，蘇奕晉也做好了準備，期許自己能扮演好「老大哥」的角色，將經驗傳承給年輕學弟們。

近幾年受限於洋將戰力配置影響，上場時間較為受限，蘇奕晉表示，「上場時間是從訓練時的表現開始爭取的，現階段我必須先熟悉教練團與隊友們的習性，透過日常表現取得大家的信任，才能進一步爭取到更多上場時間。」

另外，蘇奕晉在攻城獅也再次與老隊友盧冠軒聚首，他說：「有冠軒在對我來說幫助很大，我們在台中太陽時期合作過，接下來我和他都算是攻城獅偏資深的球員，我們要一起分擔領導大家的任務。」展望全新賽季，蘇奕晉目標非常明確，他說：「攻城獅去年已經展現截然不同的團隊球風，希望未來我能迅速融入，並幫助團隊較去年更進一步，衝擊總冠軍！」

TPBL 台中太陽 世大運 籃球

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