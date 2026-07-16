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TPBL／雲豹、夢想家沒選人 顏行書曝被「攔胡」

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
TPBL2026選秀會今晚登場，混血國手賀丹（中）獲得高雄全家海神隊青睞成為選秀狀元，台北台新戰神隊的「榜眼」籤選擇政治大學吳志鍇（右），新北中信特攻隊則將「探花」給了國體大郭嘉安（左）。記者余承翰／攝影
TPBL2026選秀會今晚登場，混血國手賀丹（中）獲得高雄全家海神隊青睞成為選秀狀元，台北台新戰神隊的「榜眼」籤選擇政治大學吳志鍇（右），新北中信特攻隊則將「探花」給了國體大郭嘉安（左）。記者余承翰／攝影

2026世足賽

TPBL選秀會今天登場，總計28位報名新秀共8人獲選，混血國手賀丹沒有意外成為高雄全家海神欽點的「狀元」，台北台新戰神的「榜眼」籤給了UBA冠軍隊政治大學唯一報名的吳志鍇，握有第三順位的新北中信特攻將「探花」給了國體大的郭嘉安；桃園台啤永豐雲豹和福爾摩沙夢想家都是首輪就放棄指名，沒有補進任何新人。

今年TPBL選秀順序依序是高雄全家海神、台北台新戰神、新北中信特攻、新竹御嵿攻城獅、桃園台啤永豐雲豹、新北國王和福爾摩沙夢想家，率先放棄指名的雲豹營運長顏行書透露，球隊優先考慮四號位，原本屬意的吳志鍇和郭嘉安都在前三順位就被挑走，因此選擇直接結束指名。

顏行書提到，知道選到吳志鍇機會不高，但有和郭嘉安接觸過，無奈被特攻捷足先登，「其他位置都滿整齊，所以忍痛放棄。」他也預告，在自由市場已經有物色人選，預計三天後就會公告。

上季打進總冠軍賽的國王，日前才宣布「男模」呂政儒和蘇培凱離隊，今天選秀會也只挑了健行科大後衛潘偉傑，總經理毛加恩很看好來自能仁家商、健行科大的新血，他笑說：「潘偉傑算是combo guard（雙能衛），我覺得他是被低估。」

毛加恩今天還說溜嘴，透露上季臨危受命從季中從選手身份接下總教練兵符的「小胖」洪志善已退休，至於是否正式接下球隊總教練，他神秘表示下周就會公布。

TPBL2026選秀會今晚登場，混血國手賀丹（左四）獲得高雄全家海神隊青睞成為選秀狀元，台北台新戰神隊的「榜眼」籤選擇政治大學吳志鍇（右四），新北中信特攻隊則將「探花」給了國體大郭嘉安（左三），獲選球員們一同合影。記者余承翰／攝影
TPBL2026選秀會今晚登場，混血國手賀丹（左四）獲得高雄全家海神隊青睞成為選秀狀元，台北台新戰神隊的「榜眼」籤選擇政治大學吳志鍇（右四），新北中信特攻隊則將「探花」給了國體大郭嘉安（左三），獲選球員們一同合影。記者余承翰／攝影

雲豹 顏行書 夢想家 籃球

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