TPBL／吳志鍇兩聯盟都中選 CBA選秀會後決定下一步

UBA冠軍隊政治大學主力前鋒吳志鍇今天TPBL選秀會被第二順位的台新戰神隊指名，成選秀會「榜眼」，日前PLG選秀會也獲選的他還有報名中國CBA選秀會，下一步將等28日的CBA選秀會後再決定。

吳志鍇在PLG選秀會第一輪第四順位被完成連霸的桃園璞園領航猿隊挑中，今天順位提前兩席，他表示目前還沒定案，重複獲選後是否參加28日的CBA選秀會也要和經紀人再討論。

「會再多接觸，想找到最適合自己的球隊，有空間是最重要的。」吳志鍇強調下一步還未知，穩定的環境和有空間發揮是優先考量重點，「現在是很特別的時刻，選對下一步可以發光發熱，選錯可能兩到三年都沒發揮空間。」

儘管還沒決定落腳處，吳志鍇仍感激和感謝一路幫助自己的貴人，獲得兩支球團指名是很大肯定。

吳志鍇是唯一台灣兩職籃選秀會都中選的球員，也是戰神今天唯一挑中的球員，剛接下戰神營運長的楊勝凱坦言仍會擔心選到「空氣」，但每個選擇都有代價，吳志鍇從國小到大學、世大運的資歷完整，條件、能力和資歷突出，成為榜眼「實至名歸」。