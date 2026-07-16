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TPBL／郭嘉安獲特攻青睞 建中男籃史上首名職籃球員

中央社／ 台北16日電
TPBL選秀，郭嘉安(左)獲第三順位中信特攻青睞，成為首位建中男籃出身球員。 TPBL提供
TPBL選秀，郭嘉安(左)獲第三順位中信特攻青睞，成為首位建中男籃出身球員。 TPBL提供

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台灣職業籃球大聯盟TPBL今天舉行新人選秀會，其中前鋒郭嘉安獲得新北中信特攻青睞，將成為建中男籃史上首名進軍職籃的球員，他特別想要鼓勵乙組出身的球員。

幫助建中男籃摘下高中籃球聯賽HBL乙級隊史首冠的郭嘉安，畢業後選擇挑戰大專籃球聯賽UBA傳統強權文化大學就讀，並於大三轉往國立體大發展，終於在大四賽季破繭而出，以首輪第3順位得到特攻的青睞，將成為建中男籃隊史首名職籃球員。

郭嘉安今天在選秀會後接受中央社採訪時表示，順位對自己而言不是最重要的，就算是第2輪被選到，依舊要拿出比狀元還要好的拚勁，並以高雄全家海神男籃國手胡瓏貿為榜樣，「希望慢慢向他靠近。」

替建中男籃寫下新的里程碑，郭嘉安透露，原先高中畢業後沒有想再打籃球，未來目標擺在從事醫學相關工作，但因為學測沒有考好，甚至一度與家人討論重考事宜，不過爸爸一句「那麼喜歡籃球，為什麼不試試看」，讓他下定決心以職籃為目標，「現在也算對得起我爸了。」

回顧建中3年的時光，郭嘉安笑說那段時間認識了很多特別的人，而且了解到在讀書之餘，還能培養一些興趣，並分享那時候被很多朋友驚艷，能夠兼顧課業與課外興趣，讓他立志要成為這種人，「想要讀好書，然後把籃球打好。」

被職籃球隊相中，郭嘉安特別感謝國體總教練桑茂森，他自評大一、大二沒有好的表現，自然也不會被大家看見，唯獨桑茂森獨具慧眼相中自己，因此轉學到國體，「真的很謝謝桑哥，給我很多機會，今年還讓我當球隊領頭羊，很開心沒有辜負他的期望。」

HBL乙組出身的郭嘉安也鼓勵後輩，甲組、乙組差最多的是訓練量，但一上到大學，其實大家都在同一個水準上，只要朝著好的方向奮鬥，一定有機會嶄露頭角，不會因為沒打過甲組就沒有機會，「好好努力是有辦法達到目標。」

籃球 中央社 TPBL

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