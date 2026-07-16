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TPBL／知道高雄「很熱」 賀丹期待對決國家隊隊友點名這兩人

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
賀丹（左二）獲選TPBL選秀「狀元」，和雙親及弟弟賀博（右一）合影。記者余承翰／攝影
賀丹（左二）獲選TPBL選秀「狀元」，和雙親及弟弟賀博（右一）合影。記者余承翰／攝影

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台美混血好手賀丹完成常春藤名校康乃爾大學學業，選擇投入國內職籃TPBL選秀，今天選秀會沒意外被握有「狀元籤」的高雄全家海神隊挑中，成為新科狀元的他直呼期待加入海神，除可以和中華隊隊友胡瓏貿再聯手，也期待對決國家隊同隊過的阿巴西和馬建豪等人，準備迎接籃球生涯新旅程。

賀丹和賀博兄弟檔在台擁有高人氣，去年亞洲盃男籃助隊打進8強，最終以第5名作收，是繼2013年亞錦賽第4名後最佳成績；賀丹今年從康乃爾畢業，且獲得年度突破選手獎，投入TPBL選秀成今天最大亮點。

海神執行長李偉誠透露，先前就有接觸過賀丹且「做了很多努力」，但一直到近期才確認賀丹投入TPBL選秀，他笑說：「本來也沒想到會拿到狀元籤。」他提到賀丹場上很有活力，場下卻是謙虛文靜，很有反差感，希望賀丹能和球隊本土、洋將產生很好的化學效應，新的開季捲土重來。

賀丹今天全家總動員，雖被視為狀元大熱門，他仍分享被唱名前心跳加速，十分緊張，很榮幸和興奮可以加入海神；賀丹也提到，看了很多TPBL的比賽，上季冠軍戰親臨現場也感受到球迷的熱情。

母親就是來自高雄，賀丹笑說對高雄的印象就是「很熱」的城市，他的新人年目標十分明確，「就是冠軍！」至於新人王，他表示不會強求，以團隊成績為第一優先。

賀丹還透露有另個目標，「我會加強中文，想用中文受訪，或許明年。」他笑說目前還沒準備好，只練了一句「我的中文不太好」，但期待未來能用中文和大家溝通。

賀丹獲選TPBL選秀「狀元」後和弟弟賀博擁抱。記者余承翰／攝影
賀丹獲選TPBL選秀「狀元」後和弟弟賀博擁抱。記者余承翰／攝影

賀丹（右）被高雄全家海神隊第一順位指名，成為TPBL選秀「狀元」。記者余承翰／攝影
賀丹（右）被高雄全家海神隊第一順位指名，成為TPBL選秀「狀元」。記者余承翰／攝影

賀丹（右二）獲選TPBL選秀「狀元」。記者余承翰／攝影
賀丹（右二）獲選TPBL選秀「狀元」。記者余承翰／攝影

賀丹親友團大陣仗出席TPBL選秀會。記者余承翰／攝影
賀丹親友團大陣仗出席TPBL選秀會。記者余承翰／攝影

賀丹獲選TPBL選秀「狀元」。記者余承翰／攝影
賀丹獲選TPBL選秀「狀元」。記者余承翰／攝影

賀丹（左）被高雄全家海神隊第一順位指名，成為TPBL選秀「狀元」後和領隊侯嘉騏合影。記者余承翰／攝影
賀丹（左）被高雄全家海神隊第一順位指名，成為TPBL選秀「狀元」後和領隊侯嘉騏合影。記者余承翰／攝影

賀丹被高雄全家海神隊第一順位指名，成為TPBL選秀「狀元」。記者余承翰／攝影
賀丹被高雄全家海神隊第一順位指名，成為TPBL選秀「狀元」。記者余承翰／攝影

TPBL 賀丹 高雄 籃球

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