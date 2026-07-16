TPBL／賀丹成選秀狀元 28人報名、8人獲選

TPBL選秀會今天登場，混血國手賀丹沒有意外成為高雄全家海神隊欽點的「狀元」，台北台新戰神隊的「榜眼」籤給了UBA冠軍隊政治大學唯一報名的吳志鍇，握有第三順位的新北中信特攻隊將「探花」給了國體大的郭嘉安；總計28位報名新秀共8人獲選。

今年TPBL選秀順序依序是高雄全家海神、台北台新戰神、新北中信特攻、新竹御嵿攻城獅、桃園台啤永豐雲豹、新北國王和福爾摩沙夢想家。

賀丹、吳志鍇和郭嘉安被唱名後，第一輪第四順位的攻城獅隊選擇金華國中後旅外、大學就讀西佛吉尼亞理工學院的傅友，第五順位的雲豹隊直接選擇放棄，結束今年選秀。第六順位的國王隊選擇健行科大後衛潘偉傑，第七順位的今年冠軍夢想家隊也結束指名，和雲豹同樣結束今年選秀。

第二輪海神選擇義守大學陳廷霖，第二順位的戰神結束指名，第三順位的特攻挑中台北市大後衛馬友程，攻城獅選擇美國西方文理學院的張庭瑋，國王結束指名。

第三輪只剩三支隊伍，海神結束指名，特攻同樣放棄再選新秀，壓軸的攻城獅也結束指名，選秀會結束。

本屆原本有30位選手報名，選秀前王鼎鈞和史魯齊退出，最終共28人投入選秀。選秀結果共進行兩輪、8人入選。

賀丹今年剛從常春藤名校康乃爾大學畢業，且獲得年度突破選手獎，今天雙親及弟弟賀博等親友團也一同到場，賀丹被唱名後立刻爆出響亮歡呼。

位選秀名單還包含多名旅外球員，UBA冠軍隊伍只有吳志鍇報名；先前舉行的PLG選秀會，吳志鍇首輪第四順位被PLG冠軍桃園璞園領航猿隊挑中，成為第一位重複獲選的球員。