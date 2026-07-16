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TPBL／沒有意外！賀丹獲海神青睞成選秀狀元 賀博與一家人現場見證

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TPBL／沒有意外！賀丹獲海神青睞成選秀狀元 賀博與一家人現場見證

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
賀丹成今年TPBL選秀會最大亮點。記者余承翰／攝影
賀丹成今年TPBL選秀會最大亮點。記者余承翰／攝影

2026世足賽

TPBL選秀會今天登場，混血國手賀丹沒有意外成為「狀元」，獲得高雄全家海神隊青睞；台北台新戰神隊的「榜眼」籤給了UBA冠軍隊政治大學唯一報名的吳志鍇，握有第三順位的新北中信特攻隊將「探花」給了國體大的郭嘉安。

賀丹今年剛從常春藤名校康乃爾大學畢業，且獲得年度突破選手獎，投入TPBL選秀有望延續籃球生涯，成為今年選秀會最大看點。

賀丹、賀博兄弟的母親臧珍卓來自高雄，今年TPBL總冠軍賽期間，兄弟倆就曾在海神執行長李偉誠陪同下到台中觀賞賽，海神今年又握有「狀元籤」，接觸賀家兄弟被視為提前布局，賀丹果然也沒意外成為海神第一位挑選的球員。

今天賀丹的雙親及弟弟賀博等親友團也一同到場，賀丹被唱名後立刻爆出響亮歡呼。

本屆30位選秀名單還包含多名旅外球員，UBA冠軍隊伍只有吳志鍇報名；先前舉行的PLG選秀會，吳志鍇首輪第四順位被PLG冠軍桃園璞園領航猿隊挑中，成為第一位重複獲選的球員。

TPBL選秀順序依序是高雄全家海神、台北台新戰神、新北中信特攻、新竹御嵿攻城獅、桃園台啤永豐雲豹、新北國王和福爾摩沙夢想家。

賀丹（中）成今年TPBL選秀會最大亮點，父母今天也一同到場。記者余承翰／攝影
賀丹（中）成今年TPBL選秀會最大亮點，父母今天也一同到場。記者余承翰／攝影

賀丹（右）和弟弟賀博今年TPBL選秀會前合影。記者余承翰／攝影
賀丹（右）和弟弟賀博今年TPBL選秀會前合影。記者余承翰／攝影

賀丹 TPBL 新北中信特攻 籃球

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