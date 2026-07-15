TPBL／戰神啦啦隊徵選已近百人報名 女團成員也入列

臺北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders新年度徵選報名進入最後倒數五天，目前已吸引近百人報名，包含國內外現役啦啦隊成員及女團成員，共同角逐Taishin Wonders正選名額 。

當年透過徵選踏入啦啦隊，一路成為高人氣女神的隊長Mika，以自身經歷鼓勵所有報名徵選的男孩、女孩們，她說：「不要害怕失敗，一定要相信自己，全力以赴挑戰每個機會！」

啦啦隊總監安妮老師透露，新成員評選將聚焦在「舞台實力」、「外在亮點」與「魅力展現」三大面向，除了需具備基本舞蹈能力外，更要展現出令人眼睛為之一亮的個人特質，「希望能看見有鮮明個人特色與舞台辨識度的潛力成員！」

徵選準備上，Mika分享過往經驗，當年為了準備徵選舞蹈，會將練習影片反覆觀看數十次，從動作細節到表情呈現逐一修正。她表示，徵選不只是展現舞蹈能力，更是讓評審看見個人特色的機會，除了掌握基 本功，也要找到屬於自己的舞台魅力，「應援橋段或活力展現都是很好的加分機 會，有多渴望，就做多少準備。」

作為全台職業運動啦啦隊中唯一設有男生啦啦隊成員的Taishin Wonders，持續打造男女混編演出，透過不同舞風、競技元素與男團風格編排，為球迷帶來更多元的表演內容。去年透過徵選加入的「潛力男神」Enso，便是最佳例子。加入啦啦隊前的Enso為幼兒體操老師，上賽季透過舞台魅力累積近萬名粉絲，他想告訴有啦啦隊夢的男孩們，不要設限自己，只要喜歡舞台就勇於迎接挑戰，「性別不是問題，而是自己有沒有願意進步的心態。」

Taishin Wonders成軍邁入第四年，新年度徵選線上報名將於7月19日截止，年滿18歲、熱愛舞台表演、籃球文化與應援的男孩、女孩皆可報名。