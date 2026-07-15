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TPBL／昔日爭冠勁敵變隊友 國王簽下洋將克雷格

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國王宣布簽下前海神、攻城獅洋將克雷格。圖／新北國王提供
國王宣布簽下前海神、攻城獅洋將克雷格。圖／新北國王提供

2026世足賽

新北國王今天正式宣佈，與防守悍將兼全能後衛克雷格（Craig Sword）完成簽約，克雷格過去曾效力高雄全家海神、新竹御嵿攻城獅，更曾在2024-25賽季總冠軍賽中帶給國王極大的威脅，如今這位昔日的勁敵正式披上國王戰袍。

現年32歲的克雷格，是一位攻守兼備的頂級「雙能衛」。克雷格在台灣職籃賽場上已證明過自己的身手，不僅曾創下單場狂轟39分的得分紀錄，他強悍的防守與全能的數據也令人印象深刻，2024-25 賽季的TPBL元年總冠軍賽。當時效力於海神的克雷格，在系列賽中扮演核心靈魂。在關鍵第六戰中，他狂轟全場最高26分、外帶9助攻，憑藉一己之力在延長賽力克國王，硬是將系列賽逼入第七戰。克雷格在場上展現出的大心臟特質與拚搏鬥志，也讓國王注意到這名球員。

「過去和新北國王在總冠軍賽血戰七場，那是一段非常棒且高強度的競爭回憶。」談到這次加盟，克雷格表示，「新北國王是一支擁有奪冠文化與強大凝聚力的球隊。我很榮幸能從對手變成這座城市的一份子。過去在場上我們彼此競爭，而現在變成隊友攜手前進，用我的防守和能量幫助這支球隊贏下更多比賽！」

國王總經理毛加恩表示，「克雷格是一位高水準的球員，他在攻防兩端都能給對手施加極大壓力，尤其是他在防守端的強悍態度，很符合國王的球風態度。在去年的冠軍賽中，他給我們製造了非常大的麻煩，現在他成為我們的球員，相信能迅速融入球隊的體系，並在後場與鋒線提供最穩定的戰力支援。」

TPBL 高雄 新北 籃球

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