快訊

顧客至上？新版職場不法侵害指引增「奧客條款」 雇主應優先保護員工

考生笑了！115數乙解答一次看 計算量不大、最後仍有「魔王題」

下班帶傘！8縣市發布豪大雨特報 一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／補強後場戰力 陳力生披上紫色戰袍正式加盟攻城獅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳力生加盟攻城獅隊。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供
陳力生加盟攻城獅隊。圖／新竹御嵿攻城獅隊提供

2026世足賽

TPBL新竹御嵿攻城獅隊今天正式宣布陳力生正式加盟，新賽季將披上3號紫衣戰袍，陳力生現年23歲，身高175公分、72公斤，來自HBL強權南山高中，畢業於國立體育大學。踏入職業賽場的前兩個賽季效力桃園璞園領航猿隊，上賽季於2025亞洲籃球冠軍聯賽會內賽（BCL）表現優異，在有限的上場時間內幫助球隊穩住陣腳，且面對亞洲職業隊勁旅依舊能展現出串聯團隊與外線投射的能力。

攻城獅總經理張樹人表示，「我們簽下力生主要是希望能補足一號位的戰力，透過之前休賽季的非公開友誼賽與上賽季他在PLG和BCL的比賽影片中，我們很欣賞他對於比賽的解讀能力，也認為他會非常適合威森教練的體系。」

談到上賽季的蛻變，陳力生指出，「經過BCL賽事的洗禮後，我覺得自己對於職業賽事的認知大幅提升，包含自己在團隊的角色與任務。這個休賽季我希望能讓身體素質再提升，外線的穩定度也還有很大的進步空間。」

陳力生於本周正式加入攻城獅訓練，但已經與攻城獅本土球員們打成一片，他開心表示，「在這邊遇到很多老朋友，劉丞勳、蔡宸綱、梁瀚都是以前在UBA就認識了，連後勤團隊中的防護員也是我大學時期的好夥伴。」對於攻城獅的團隊體系陳力生表示並不陌生，他說：「上賽季蠻常透過轉播看攻城獅比賽，加上之前也有打過友誼賽，很喜歡攻城獅奔放的團隊球風，很期待自己能在團隊中扮演好串聯大家的角色。」

除了對於團隊球風感到期待外，陳力生也興奮地說：「大家都知道攻城獅的球迷十分投入比賽，之前只有透過網路轉播感受。我認為攻城獅球迷的吶喊聲，會讓每一位球員更專注、更團結地面對每一場比賽，很期待未來能在現場以主隊球員身份體驗這種感覺！」

TPBL 籃球 新竹 攻城獅

延伸閱讀

TPBL／雲豹升級教練團 網羅德國教頭加入

NBA／湖人新援身上早有「曼巴精神」刺青 盼在唐西奇身邊發光

NBA／超級新秀「係金ㄟ」！灰熊探花隔扣7呎3長人、爵士榜眼狂飆28分

NBA／溫班亞瑪5年2.52億美元續約 少拿5000萬助馬刺打造爭冠陣容

相關新聞

TPBL／補強後場戰力 陳力生披上紫色戰袍正式加盟攻城獅

TPBL新竹御嵿攻城獅隊今天正式宣布陳力生正式加盟，新賽季將披上3號紫衣戰袍，陳力生現年23歲，身高175公分、72公斤，來自HBL強權南山高中，畢業於國立體育大學。踏入職業賽場的前兩個賽季效力桃園璞園領航猿隊，上賽季於2025亞洲籃球冠軍聯賽會內賽（BCL）表現優異，在有限的上場時間內幫助球隊穩住陣腳，且面對亞洲職業隊勁旅依舊能展現出串聯團隊與外線投射的能力。

TPBL／戰神任命新營運長 目標成亞洲指標球隊

台北台新戰神隊今天宣布，由楊勝凱出任營運長，將負責球隊營運發展、團隊文化建立與長期策略規劃。

TPBL／國王陣容大變動 創隊助教、男模呂政儒都離隊

今年挑戰TPBL連霸失利的新北國王隊，今天宣布球員呂政儒、蘇培凱，以及助理教練林政語正式離隊。

亞運籃球／陳盈駿、高柏鎧領銜男籃 葉惟捷3X3領軍挑戰衛冕

運動部今天公布今年名古屋亞運參賽名單，中華男籃將由陳盈駿、劉錚、林庭謙和高柏鎧領軍參賽，至於上屆奪下金牌的3X3男籃，今年則將由PLG新人王葉惟捷攜手張俊生、徐堂琪、鄒子羲力拚衛冕。

TPBL／雲豹升級教練團 網羅德國教頭加入

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布補強教練團陣容，簽下德國籍助理教練威德爾（Florian Wedell），將扮演協助總教練羅德爾（Henrik Rödl）的任務，總經理顏行書說：「優秀的教練團最重要的就是擁有很棒的契合度跟一致的理念，相信新賽季的教練團能夠讓球員提升戰力，將現有陣容提升至全新檔次。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。