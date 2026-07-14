TPBL／戰神任命新營運長 目標成亞洲指標球隊

台北台新戰神隊今天宣布，由楊勝凱出任營運長，將負責球隊營運發展、團隊文化建立與長期策略規劃。

楊勝凱過去曾擔任Yahoo、微軟等外商公 司經理人，而後於2017年擔任「EMPOWER 引爆籃球訓練」品牌共同創辦人，2024年加入中華男籃國家隊擔任球隊經理，並於2025年協助中華女籃國家隊。此次接下戰神營運長一職，楊勝凱認為是全新挑戰，期待能夠與戰神攜手成長。

球團看重楊勝凱兼具企業管理背景與中華隊後勤經驗，台新育樂總經理林祐廷說：「相信楊勝凱的加入，能為球隊帶來更成熟的管理思維與組織文 化。」

接任營運長後，楊勝凱將結合自身理念與球隊資源，為球隊創造更大價值。過去在外商公司負責產品開發時，他最重視的是使用者經驗，如今也希望將這樣的思維延伸至球隊經營，從球員、教練團到球迷的每一個環節，都能持續優化體驗，「我想打造一流的工作環境與文化，建立一支有紀律的團隊。」

為迎接新賽季，楊勝凱5月起便提前投入球隊運作，與團隊共同規劃新賽季方向，並陸續與教練團及球員交流，凝聚共識，期盼成為球員最堅強的後盾。他透露和戰神團隊淵源已久，早在引爆時期便與教練團成員建立良好互動，擔任中華隊球隊經理期間，更與陳冠全、雷蒙恩等球員有更進一步的接觸，因此對球隊已有一定熟悉度。

台新育樂總經理林祐廷認為，楊勝凱對籃球的熱情與投入有目共睹的，「很榮幸可以與楊勝凱並肩作戰，期望在他的加入後，不論場內或場外都能展現嶄新面貌。」

針對外界關注的新任總教練人選，楊勝凱表示球團持續找尋具備國際經驗的教練，為求在土洋整合上發揮更大效益，讓團隊溝通更順暢，發揮最大戰力。談及球隊未來發展，他期待戰神能成為具備競爭力的亞洲指標性球隊，「我們不只追求單一賽季的成績，更要建立長遠且永續的球隊文化，這是接下來努力的方向。」