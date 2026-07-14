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TPBL／國王陣容大變動 創隊助教、男模呂政儒都離隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新北國王隊今天宣布，球員呂政儒正式離隊。圖／國王隊提供
新北國王隊今天宣布，球員呂政儒正式離隊。圖／國王隊提供

2026世足賽

今年挑戰TPBL連霸失利的新北國王隊，今天宣布球員呂政儒、蘇培凱，以及助理教練林政語正式離隊。

40歲的呂政儒在2024–25賽季加入國王，是PLG、TPBL連續奪冠的重要功臣之一。國王表示，過去兩個賽季，他持續展現台灣頂尖射手的身手，也充分發揮老將價值，不僅時常以自身經驗提攜陣中年輕球員，更在球隊戰力吃緊時挺身而出，自板凳提供穩定火力支援。無論場上或場下，政儒始終以豐富的經驗、專業的態度與拚戰精神，為球隊帶來穩定力量。

國王提到，蘇培凱作為球隊年輕戰力的一員，過去三個賽季中始終維持積極的訓練態度，特別是在過去兩季代表國王出戰BCL的國際舞台上，面對各國列強與強硬的身體對抗，蘇培凱總是把握有限的上場機會挺身而出，在防守端與外線展現無懼的精神，為禁衛軍在國際賽場上的調度注入能量，留下令人印象深刻的時刻。

林政語自2021年球隊成軍之初便加入教練團，以專業的數據解讀與細膩的影像分析，成為教練團制定戰術的重要幕後支柱，陪伴球隊走過成軍初期的磨合，並一路見證球隊的成長與榮耀；他在數據分析與戰術規劃上的專業，為球隊奠定深厚的體系基礎。

國王感謝呂政儒、蘇培凱與林政語教練對新北國王的付出與貢獻，期待未來三位都能在不同的舞台持續發光發熱，迎向更精彩的籃球旅程。

新北國王籃隊今天宣布，球員蘇培凱正式離隊。圖／國王隊提供
新北國王籃隊今天宣布，球員蘇培凱正式離隊。圖／國王隊提供

新北國王隊今天宣布，助理教練林政語正式離隊。圖／國王隊提供
新北國王隊今天宣布，助理教練林政語正式離隊。圖／國王隊提供

TPBL 呂政儒 PLG 籃球

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