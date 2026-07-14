亞運／陳盈駿、高柏鎧領銜中華男籃 葉惟捷3X3領軍挑戰衛冕

運動部今天公布今年名古屋亞運參賽名單，中華男籃將由陳盈駿、劉錚、林庭謙和高柏鎧領軍參賽，至於上屆奪下金牌的3X3男籃，今年則將由PLG新人王葉惟捷攜手張俊生、徐堂琪、鄒子羲力拚衛冕。

中華男籃日前在世界盃亞太區資格賽第三階段賽事打出精彩一戰擊敗南韓，儘管最終無緣晉級下一輪賽事，但選手回國後將持續備戰瓊斯盃和9月份的名古屋亞運。

運動部今天公布代表團選手名單，男籃陳盈駿、林庭謙、游艾喆、劉錚、阿巴西、盧峻翔、李家慷、雷蒙恩、馬建豪、胡瓏貿、高柏鎧、曾祥鈞，女籃彭曉彤、劉惠茹、彭詩晴、陳晏宇、羅蘋、林育庭、黃鈴娟、韓雅恩、林文佑、蕭豫玟、鄭伊秀、黃湘婷。

對於過去兩屆亞運會都一度出現問題的歸化球員身分認定，中華籃球協會副秘書長張承中透露，亞運歸化球員的規則每4年就變動一次，籃協也已經去函亞運籌備會詢問資格，儘管目前尚未收到回覆，不過在阿提諾上屆都能出賽的情況下，高柏鎧能出賽的機率應該相當高。至於符合條件的阿提諾目前也在國訓名單上，將成為高柏鎧無法出賽時的備案。

備受關注的3對3賽事，上屆我國由林信寬、汪哲宇、江均、余祥平攜手拿下男子組金牌，今年則將改由葉惟捷領銜，搭配上新一代飛人張俊生、台藝大徐堂琪以及政大鄒子羲出擊；女籃則由張聿敏、游沁樺、蔡佑蓮、陳薇涵入選。