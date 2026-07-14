TPBL／雲豹升級教練團 網羅德國教頭加入

桃園台啤永豐雲豹隊今天宣布補強教練團陣容，簽下德國籍助理教練威德爾（Florian Wedell），將扮演協助總教練羅德爾（Henrik Rödl）的任務，總經理顏行書說：「優秀的教練團最重要的就是擁有很棒的契合度跟一致的理念，相信新賽季的教練團能夠讓球員提升戰力，將現有陣容提升至全新檔次。」

即將滿35歲的威德爾被視為歐洲新生代極具潛力的年輕教練之一，並長期深耕德甲勁旅拜仁慕尼黑青訓體系，2012 年起加入拜仁慕尼黑青訓體系，在長達十年的任職期間，先後執教U14、U16、U19等各級青年隊，並帶領球隊奪得多座德國青年聯賽冠軍，培育出眾多晉升職業舞台的新星。

2022年他轉戰丹麥傳統勁旅巴肯熊隊擔任助理教練，協助球隊奪下丹麥聯賽與丹麥盃賽雙冠，並於 2023 年贏得歐洲北區籃球聯賽（ENBL）冠軍，累積深厚的歐洲執教經驗。其執教理念極度著重球員養成與團隊文化建立，並以高強度防守與快速攻守轉換為核心，完美契合現代籃球趨勢，目前也擔任德國 U20 男籃國家隊助理教練，並隨隊前往斯洛維尼亞征戰 FIBA 歐洲 U20 男子籃球錦標賽。

羅德爾表示，兩人不但相識已久，威德爾更是經由多位他最信任的朋友與合作夥伴一致推薦的絕佳人選，他強調說：「上賽季我們已經向外界證明了，我們是一支充滿無窮潛力以及強烈企圖心的球隊，始終保持追求進步的態度。威德爾教練在球員養成、高層級賽事準備等方面都具備深厚的專業能力，相信他的加入，能進一步提升整體戰力與教練團品質，非常期待與威德爾攜手迎接新賽季的挑戰。」

針對教練團整體佈局，顏行書進一步指出，新賽季教練團將由上季的三位教練搭配威德爾組成，讓整個團隊的分工更為細膩專業，他認為威德爾與羅德爾總教練的理念十分契合，特別在潛力新秀發展與年輕球員培養上能提供極大幫助，「我對威德爾印象最深刻的，正是他出色的戰術素養與渴望幫助球員成長的心態。在他加入後，教練團職責將明確涵蓋球員發展、臨場戰術建議與專職情蒐，讓每位教練都能專注於擅長領域，更期盼透過精準分工，打造出更具競爭力的團隊。」