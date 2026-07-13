桌球／WTT亞松森支線賽 黃愉偼包辦女單、女雙冠軍

在巴拉圭舉行的WTT亞松森支線賽，台灣小將黃愉偼和搭檔蔡昀恩先拿下女雙冠軍，接著女單決賽上演2人的台灣內戰，最終黃愉偼再以3比2獲勝，單日包辦雙冠。

世界桌球職業大聯盟（WTT）今天在巴拉圭亞松森舉行的支線賽事，現年23歲的黃愉偼，在女雙決賽和搭檔蔡昀恩，以11比5、11比6、10比12、11比3擊敗智利組合，率先抱回女雙冠軍。

接著黃愉偼與蔡昀恩在休息1個多小時後，又在女單決賽對決，直接上演台灣內戰。

目前世界排名第57名的黃愉偼，過去在國際賽對戰蔡昀恩有著3勝1敗的優勢；今天比賽開打後，就展現強大氣勢，分別以11比5、11比8先收下2局搶先聽牌。

不過蔡昀恩沒被擊垮，第3局在7比9落後時先追成平手，並且接著化解2個賽末點，順利在11比11時連拿2分，以13比11追回一局。

第4局蔡昀恩同樣在比賽中段以5比7居於劣勢，但隨後打出一波6比2的攻勢，再以11比9扳平局數，雙方進入第5局決勝負。

第5局2人都呈現不穩定的狀態，黃愉偼開賽就取得6比1領先，眼看勝券在握，卻被蔡昀恩連得6分超前比數。

此後黃愉偼及時回穩，靠著幾次強力正手拍得手，順利連得5分鎖定勝利，成為今年繼葉伊恬、李昱諄之後，台灣今年第3名奪支線賽女單冠軍的球員。

WTT的賽事體系分為WTT系列賽（WTTSeries）、WTT支線系列賽（WTT Feeder Series）和WTT青少年系列賽（WTT Youth Series）。

WTT系列賽是頂級賽事，又再區分不同等級賽事；至於WTT支線系列賽是屬於基礎性賽事，位列WTT系列賽之下，而WTT青少年系列賽是起步級賽事。