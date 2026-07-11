籃球／掌NBL兵符重返五對五賽場 鄭志龍：對3X3投入不會停歇

近年投身3X3籃球運動推廣的「籃球博士」鄭志龍，今天由中國大陸NBL蘇科雄獅正式官宣成為新任總教練，將重新回到五對五籃球賽場，不過鄭志龍強調，對於台灣3X3籃球的投入與責任將不會因此停歇，也希望新任的中華民國籃球協會能夠持續支持3X3籃球運動發展，有朝一日能達成在世界盃甚至是奧運奪牌的夢想。

過去就曾前往江蘇執教的鄭志龍，今天正式官宣成為NBL蘇科雄獅新任教練，也是他繼PLG高雄鋼鐵人後再度執掌五對五籃球隊兵符。儘管上賽季蘇科雄獅戰績並不算突出，但鄭志龍直言，自己從球員到執教生涯，鮮少加入一開始就很強的球隊，都是跟著球隊一起面對「挑戰」並成長，「我的個性就是喜歡挑戰難度高的任務，這樣比較能激起鬥志。也期待為這支隊伍注入『思維快、節奏快、決定快』的現代籃球哲學。」

在接下五對五教鞭的同時，外界關注其近年全力推動台灣3X3籃球發展，甚至是期盼幫助台灣3X3籃球站上奧運舞台的腳步是否會放緩，他也鄭重聲明並不會因為重返五對五賽場，而停下對於3X3籃球的投入。

目前仍是中華民國3x3籃球協會副理事長的鄭志龍明確表示，從旺寶青年隊的成立到與職業球隊、SBL隊伍洽談加入3X3聯賽的腳步仍持續進行，進度不會因他西進而中斷，「其實我從過去在大陸執教的時候，就已經相當關心3X3的未來趨勢，並且從中看到台灣籃球的一個未來目標與發展方向，所以當我回到台灣後也積極投入這件事，近年也取得很大的進展。在這段時間也一直有五對五的球隊邀約，今年剛好一些任務暫時告一段落了，邀約也剛好來了，但這並不代表我將卸下3X3籃球推廣的責任，甚至期待透過這次機會，為台灣和大陸的3X3做一個橋梁。」

鄭志龍強調，台灣球員在3X3籃球的空間與特性上，具有非常大的發揮優勢，如果能再加入歸化球員，影響力是超越五人制的賽事。只要規則玩得透、積分爭取對，不論男籃還是更有機會的女籃，長期以奪牌為目標絕對不是夢想。

而剛當選新一屆中華民國籃球協會理監事的鄭志龍，也在理監事會中呼籲新任團隊必須傾注資源、高度重視3X3籃球的發展，並認為台灣3X3只要願意花時間、投入資源精準經營，在國際舞台上得牌的機會極高，只有得了牌，在政府面前才比較有底氣；也只有得了牌，對社會大眾才能交代，進而爭取社會各界更大的支持。他期許新任籃協能看見3X3籃球的競技價值，與民間協會齊心合力，為台灣籃球開闢另一條通往奧運與世界盃的奪牌捷徑。