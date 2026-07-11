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籃球／籃球博士重返第一線 鄭志龍接掌NBL蘇科雄獅帥印

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「籃球博士」鄭志龍。報系資料照
「籃球博士」鄭志龍。報系資料照

2026世足賽

台灣籃壇傳奇「籃球博士」鄭志龍又有新動向，中國大陸NBL（全國男子籃球聯賽）蘇科雄獅球團今天正式官宣，將由鄭志龍出任新賽季總教練，全面負責球隊戰術體系搭建與賽事指揮。

這也是鄭志龍暌違多年後再度與江蘇籃壇再續前緣，早在2012年他便曾執掌過NBL江蘇同曦隊帥印，對於當地的籃球環境與NBL聯賽可以說是駕輕就熟。

作為台灣籃壇上世紀90年代的指標人物，鄭志龍不僅曾四度率領中華隊殺入亞錦賽四強，1999年加盟上海大沙魚隊更成為CBA史上首位台灣球員，至今仍是兩岸籃球交流的標誌性角色。退役轉任教練後，鄭志龍深耕戰術研究超過20年，執教足跡橫跨SBL、PLG、CBA及WCBA，如今也將在NBL賽場重執教鞭，回歸球場第一線。

鄭志龍 籃球 中華隊

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