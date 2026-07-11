籃球／籃球博士重返第一線 鄭志龍接掌NBL蘇科雄獅帥印

2026年世足賽明天將迎來高潮，英格蘭與挪威將在8強賽於邁阿密狹路相逢，不僅要爭奪4強門票，也是兩大金靴獎熱門人選的正面交鋒，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）與挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）目前分別踢進6球與7球，讓這場比賽可能成為角逐金靴獎的關鍵戰役。

2026-07-11 11:34