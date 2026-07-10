籃球／第六屆興傳盃公益邀請賽圓滿落幕 全台14所EMBA學校同場競技

由國立中興大學EMBA主辦、中興大學EMBA黑豹籃球社規劃執行的「第六屆興傳盃公益籃球邀請賽」日前在中興大學體育館圓滿落幕，本屆賽事共吸引全台14所EMBA學校、近400名EMBA菁英披上戰袍，組成20支重裝勁旅同場較勁。

作為國內EMBA籃球運動第二大指標賽事，中興大學副校長蔡清標、EMBA執行長賴榮裕，會同現任EMBA校友會楊琇惠理事長及兩位校友會榮譽理事長林澤輝理事長及王逸華理事長與多位產、學界重量級貴賓均親臨現場，共同為這場兼具競技張力與公益底蘊的籃球盛典揭開序幕。

興傳盃發展至今，除了為各校視為備戰「EMBA全國籃球大賽」前最高強度的試金石外，更是每年難得一次集聚全台各界菁英的校際交流平台。今年仍然由中興EMBA黑豹籃球社扛下賽事規劃與執行重任，在第十二屆社長陳俞儒與團隊幹部的精心籌劃下，整體賽務規格更全面進化。主辦團隊憑藉三個月的密集籌備，不僅聘請職業級裁判陣容坐鎮，更導入即時影像紀錄與數位化賽事數據查詢系統，讓場上的每一次攻防轉換都能被精準紀錄，為每一位參賽者打造出猶如職業球星般的賽事體驗。

本屆賽事的最大亮點，莫過於史無前例加碼的3X3職業表演賽。大會特別力邀「台中十二月」與「台中黑色閃電」兩支國內知名3X3職業隊伍蒞臨擔任表演賽嘉賓，職業選手們神準的外線與高強度的身體對抗，讓現場歡呼聲不斷，也讓EMBA球員們近距離感受職業賽場的震撼。

此外，大會延續公益與教育向下扎根的理念，特別邀約中興EMBA黑豹籃球社長期扶持的花蓮海星高中籃球隊學生們擔任賽務志工，除了確保賽事後勤順暢運作，也讓高中生與前輩們在場內外深度交流，完美詮釋團隊精神的傳承以及公益之路的相互回饋。

除了熱血的技術展現與戰術對弈，本屆賽事更緊扣「公益興傳俞起非凡」的核心精神，將ESG理念徹底落實於體育賽事中。大會與「財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會」深度結盟，於現場大力推廣由慢飛兒親手製作的精美禮盒與優質商品；同時更號召中興大學EMBA籃球社全體社員共同捐款100萬元協助瑪喜樂彰化二林「方舟計畫」，期盼匯聚眾人之力，協助基金會盡早完成庇護工場與職訓園區的建設，為150位弱勢朋友點亮就業希望。瑪喜樂基金會執行長林玉嫦也特地到場，感謝企業菁英們將汗水化作實質的愛心。

本屆賽事的空前成功，更必須歸功於背後強大的贊助夥伴，大會特別鳴謝：國立中興大學EMBA校友會及校友會理事長楊琇惠理事長、國立中興大學EMBA、國立中興大學EMBA校友中心、國立中興大學EMBA學生會以及九昌投資股份有限公司王逸華董事長、朋億股份有限公司、福倫連鎖藥局林澤輝總經理、十二月／湯日和餐飲事業集團廖英豪董事長、黑金磚滴雞精簡輔均董事長、誠邑築建設股份有限公司沈瑞興董事長、群策法律事務所許英義顧問、上磊建設股份有限公司趙有義、黛安娜淨水器陳義煌總經理、欣晴美診所陳俊宏醫師、精誠資訊股份有限公司、寶達／寶華軒餐廳張卓成、股市映鈔機王映亮、三對三職業隊-黑色閃電、澄朗興業有限公司、悅翔印刷、頂煜行銷李忠寶等單位傾力相挺。各界企業的熱血應援，不僅讓第六屆興傳盃完美收官，更寫下全國EMBA籃球賽運動公益的嶄新里程碑。

本屆賽事緊扣「公益興傳俞起非凡」核心精神，號召中興大學EMBA籃球社全體社員共同捐款100萬元協助瑪喜樂彰化二林「方舟計畫」。圖／大會提供