籃球／首創卡牌與保底總獎金池制度 L3傳奇盃打造3X3造星舞台

台灣街頭三對三籃球迎來顛覆性的全新賽事，由億元資本領投、主打「新媒體」與「街頭造星」的傳奇聯盟（LEGEND 3X3 LEAGUE），今天宣布將於8月22至23日在國立台北大學舉辦首屆「L3傳奇盃（L3-CUP）」三對三籃球賽。賽事不分組別、全面開放年滿17歲的各路好手挑戰，甚至包含退役屆滿一年的前職業、SBL及國家隊選手，都將在同個舞台正面交鋒。

本次賽事最大亮點為首創的「獎金池制度」，賽事總獎金由官方與冠名贊助保底50萬元起跳，更打破常規，將各隊1000元的報名費全數回填至總獎金池，參賽隊伍愈多、獎金規模愈龐大，最終將分配給前15名的球隊，勝者有望抱回全台街頭籃球最高額的冠軍大紅包。此外，賽事大膽解禁傳統框架，允許球員在場上噴垃圾話、叫囂，釋放最純粹的街頭野性。

L3傳奇盃將於8月22、23日在台北大學熱血開打。記者劉肇育／攝影

賽事更融入創新的數位與電玩策略元素，不僅全員皆享有自動同步場上數據的「數位球員卡」系統，能建立個人專屬的生涯履歷，更首創「卡牌策略系統」，球員在場上達成指定任務即可抽卡，並於未來的傳奇聯賽中使用，為比賽注入逆轉勝的策略攻防。

在今天的記者會上，包括兩大球星「大房東」曾文鼎與林宜輝有都到場站台，兩人對於傳奇盃的高額獎金也都表示讚嘆，並認為將會吸引不少街頭甚至是職業退役好手前來參賽，打造台灣3X3籃球的全新舞台。其中曾文鼎在被問到退役後是否會想投入3X3籃球時，他則笑說：「3X3籃球的節奏很快，我怕我自己會跟不上。」

傳奇聯盟期盼透過這項賽事，發掘具備個人特質的優秀選手，並投入完整的新媒體資源，將街頭好手一步步擺渡至「L3傳奇聯賽」，打造出台灣下一代的籃球KOL與運動IP。賽事將於6月23日中午12時起至8月15日開放網路報名。