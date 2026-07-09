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籃球／不只是一場3x3球賽 首屆PROJECT：THE 3台中精彩落幕

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
PROJECT：THE 3 國際 3x3 籃球邀請賽於台中登場，集結來自台灣、香港與日本球隊。圖／大會提供
PROJECT：THE 3 國際 3x3 籃球邀請賽於台中登場，集結來自台灣、香港與日本球隊。圖／大會提供

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台中市政府運動局、台中市三對三籃球運動文化教育推廣協會主辦的首屆「PROJECT：THE 3 國際 3x3 籃球邀請賽」，日前於台中市政府圓滿落幕。本屆賽事打破傳統競技的單一框架，首度將高強度籃球、街頭潮流、啦啦隊應援與流行音樂深度融合，成功將城市公共空間轉化為最具張力的運動與文化舞台。

賽事核心以「8支隊伍，1座舞台」為概念，集結港、日、台三地 3x3 籃球好手展開一日限定的城市對抗。其中，長期參與 FIBA 3x3 體系的香港隊，展現出紮實的國際賽對抗強度與身體對抗性；日本隊則以兼具細膩技巧、流暢節奏與觀賞性的球風驚豔全場；地主台灣隊則以是在地能量正面迎戰國際勁旅，在快節奏的攻防轉換中累積實戰經驗，也讓台中球迷近距離感受 3x3 籃球的速度與魅力。

除了場上的熱血激戰，賽事更處理了豐富的「現場」體驗。白天由中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」率先登場，將職業級的應援文化與熱烈聲浪帶進街頭球場；晚間則由在地天團「玖壹壹」壓軸開唱，用極具感染力的饒舌節奏點燃台中，將現場延伸為大型城市音樂派對。配合周邊規劃的特色市集、餐飲美食與潮流商品，同步滿足了觀賽、休憩與社交的多元體驗。

與傳統運動賽事不同，「PROJECT：THE 3」將視覺視覺、球衣設計、限定商品與現場音樂整合成完整系統。主辦單位與協辦單位台中黑色閃電指出，此賽事旨在建立一個能被年輕世代認同、分享的「城市運動品牌」，未來將持續以 3x3 籃球為核心，深度結合潮流與青年文化，讓籃球不只是場上的勝負，更能真正融入大眾的城市生活之中。

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