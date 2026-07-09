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TPBL／戰神與陳冠全等4班底續約 丁聖儒換穿2號扛更重責任

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
丁聖儒、陳冠全與戰神隊完成續約。圖／台北台新戰神隊提供
丁聖儒、陳冠全與戰神隊完成續約。圖／台北台新戰神隊提供

2026世足賽

TPBL台北台新戰神隊今宣布與丁聖儒陳冠全及黃聰翰完成複數年續約，並與劉彥廷達成延長合約共識，球團持續推進本土陣容布局，透過留住核心班底，延續團隊默契，奠定更穩固的基礎，四位球員新賽季將繼續並肩作戰，攜手朝目標前進。

2025-26賽季為「丁丁」丁聖儒蛻變的一年，以場均7.7次助攻拿下生涯首座助攻王，入選年度第二隊，也入圍年度進步獎。身為隊上先發控球後衛，總是扮演團隊最佳定心丸，4月12日面對高雄全家海神，單場傳出16次助攻刷新聯盟紀錄，並於4月26日比賽中攻下34分，突破生涯新高。

丁聖儒謙虛表示，比起個人數據，新賽季更追求場上效率與穩定度，他也期許自己承擔更多領袖責任，成為教練團與隊友間的橋樑。而新賽季丁聖儒背號將由3號更換為2號，他表示，曾於大學時期穿著2號球衣，希望延續過去熟悉的背號與場上節奏，持續扮演球隊進攻發動及組織串聯的重要角色，並以更成熟的心態迎戰新賽季。

自2024年起加入戰神的「澎澎」陳冠全，屢次擔任中華隊禁區悍將，具備豐富國際賽與職業經驗的他，防守端肩負起力扛洋將的重任，進攻端除了招牌勾射與低位進攻技巧，更擁有穩定三分投射能力，為團隊增添更多進攻選擇。

選擇簽下複數年合約，陳冠全感謝球隊給予肯定，讓自己能無後顧之憂專注於球場表現，「我的個人目標是保持健康，打滿整個賽季，希望能幫助球隊衝擊總冠軍。」此外，他也期望發揮自己的價值，除了在場上全力扛起禁區任務外，也透過自身經驗陪伴年輕球員成長。

「小台」黃聰翰為戰神創隊成員，經歷前幾季起伏後，本季重新找回外線手感，場均可攻下8.2分2.1籃板，三分球命中率達到38%，並曾單場投進8顆三分球追平聯盟紀錄，攻下24分也打出本季代表作。黃聰翰表示，感謝團隊在自己面臨低潮時，始終給予信任與支持，「大家都很相信我，我也更有自信果斷出手，很感謝教練團、隊友與家人的鼓勵。」新賽季他也期許自己可以延續良好狀態，突破個人紀錄，為團隊提供更穩定的外線火力。

台新育樂總經理林祐廷表示，本土球員是球隊體系建立的重要基礎，四位球員皆為球隊重要戰力，完成續約後，也讓新賽季團隊架構更加完整。球隊後續將持續推進教練團、洋將及其他戰力布局，「期待所有成員盡快融入團隊，攜手打出攻守節奏更鮮明的戰神球風。」

丁聖儒 陳冠全 高雄 籃球

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