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籃球／雷蒙恩努力復健拚亞運國手 先和跆拳道「國民女友」學兩招

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
台新新光金控宣布啟動「運動培力計畫」，旗下贊助選手雷蒙恩（左三）、錢珮芸（左一）、辜翠萍（左二）、羅嘉翎（右二）、許馥雅（右一）齊聚一堂。記者曾思儒／攝影
台新新光金控宣布啟動「運動培力計畫」，旗下贊助選手雷蒙恩（左三）、錢珮芸（左一）、辜翠萍（左二）、羅嘉翎（右二）、許馥雅（右一）齊聚一堂。記者曾思儒／攝影

2026世足賽

5月因腳趾過度伸展造成韌帶撕裂，讓籃球好手雷蒙恩無緣參與中華隊世界盃亞洲區資格賽第三階段，看到中華隊淘汰讓他直呼難過，現在只盼腳趾傷勢快恢復，9月名古屋亞運能披上國手戰袍，登上目標殿堂。

身為台新戰神當家球星的雷蒙恩，今天出席台新新光金控「運動培力計畫」記者會，他透露目前仍在認真治療恢復，預計月底可以「開始跳」，他說：「亞運是我的目標，希望可以恢復好被選到。」

因傷無緣世界盃資格賽，雷蒙恩仍認真幫中華隊加油，可惜結果不如人意，「快要哭了，想要幫助他們，哎呀。」他透露贏韓國時喊父母一同尖叫，為中華隊感到感動，輸給中國後也有傳簡訊給阿巴西和馬建豪說加油，阿巴西也暖心回「快點回來」，期待中華隊再合體。

今天雷蒙恩和不同領域好手齊聚一堂，他也把握時間和跆拳道「國民女友」羅嘉翎討教幾招，羅嘉翎現場指導下雷蒙恩踢腿架勢有模有樣，還搭配喊叫聲，氣氛歡樂。

無緣名古屋亞運的羅嘉翎已經離開國訓中心，目前回歸學生生活，準備論文同時好好休養腳踝舊傷，預計年底或明年才會開始比賽。

16歲就進入國訓中心，一待就是8年，羅嘉翎透露現在算是選手生涯難得的大空檔，「一開始會害怕，之前不斷比賽，沒亞運沒有了目標，後來轉念讓自己像『裸辭』，休息喘口氣，利用這段時間做點平常沒做的事情。」她仍會以2028年洛杉磯奧運為目標，目前也打算到海外短期遊學，充電後重新出發。

雷蒙恩出席台新新光金控「運動培力計畫」記者會。記者曾思儒／攝影
雷蒙恩出席台新新光金控「運動培力計畫」記者會。記者曾思儒／攝影

亞運 籃球 中華隊

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