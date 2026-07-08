籃球／新莊體育園區打造首座智慧共享球站 7/8至7/31享前30分鐘免費借用

為推廣全民運動，新北市體育局與智慧運動器材共享平台「aeball」合作，今年4月在新莊體育園區啟用新北市首座「智慧化共享球站」，至今服務超過600個運動人次，累計提升民眾250小時的運動時數，為全台首例由政府機關引進自動化球類租借服務的公私協力典範。

智慧球站設置在新莊體育園區3號及4號籃球場，核心技術在於球體內植入感應晶片，能精準偵測借還狀態，透過智慧系統實現器材管理自動化。民眾只需使用手機掃碼（QR Code）並以手機號碼免費註冊，即可輕鬆借還，徹底解決過往運動需隨身攜帶球具的不便。無論是下班後臨時起意想打球的上班族，或是帶著孩子來到公園的家長，都能透過此服務降低運動門檻，真正實現「空手來．隨借隨打」的便捷體驗。

站點全面導入數位化支付系統，支援悠遊卡、一卡通、LINE Pay、街口支付及信用卡支付（含 Apple Pay），無需擔心零錢問題，操作流程順暢且透明。

新北體育局表示，新莊體育館作為TPBL新北國王與新北中信特攻的主場，智慧共享球站的進駐將創造「看球、打球一條龍」的完整體驗。目前aeball在全台已有10處站點，新莊站更是首個進駐大型體育公園的公部門站點。為鼓勵民眾體驗，7月8日起至7月31日止，提供「前30分鐘借用免費」優惠。借用前請至官方網站查看租借方式及最新資訊：https://app.aeball.com.tw/。

新莊體育園區智慧共享球站提供三種球款滿足不同運動需求。圖／新北市體育局提供

新莊體育園區透過智慧共享球站輕鬆借用籃球。