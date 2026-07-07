籃球／南竿鄉長盃籃球賽熱鬧開打 18隊齊聚展現青春活力

2026年南竿鄉長盃籃球邀請賽今天在連江縣樂活多功能體育館點燃戰火，共有來自台灣11隊、馬祖當地7隊，共18隊、近300名球員熱情參與，不只切磋球技，更要努力表現，爭取高額獎金。

南竿鄉長盃邀請賽是地方大事，開幕典禮冠蓋雲集，南竿鄉鄉長林志東作為東道主，迎接來自各地的貴賓與球員，貴賓包括南竿鄉代會主席林紹馨、北竿鄉鄉長吳金平、莒光鄉鄉長陳樂禮、莒光鄉代會主席史麗彬、陸軍馬祖防衛指揮部指揮官尹昌榮、馬祖國家風景管理處處長洪志光，以及多位連江縣議員、南竿鄉代表與村長出席，一同見證熱鬧賽事開打。

南竿鄉鄉長林志東表示，鄉長盃籃球賽的舉辦，是來自鄉代表陳彥錡的提議，希望在地能舉辦更多年輕的體育賽事，並獲得鄉代會主席林紹馨的大力支持，才成就本項賽事進行，他說：「最主要希望能提升在地籃球風氣以外．也希望藉由來自各地的朋友參與體育活動，提升馬祖的能見度。」

本項賽事分為國中組與社會組，國中組有8隊，社會組則有10隊，包括上屆JHBL八強球隊花蓮縣國風國中、HBL傳統強隊泰山高中與花蓮體中等都特地來到馬祖，而馬祖當地除了南竿鄉與東引鄉參賽，還有馬防部組了兩隊參賽，讓賽事更加熱鬧。

林志東強調，希望大家來到馬祖，除了參加比賽，還能把握時間到馬祖各地觀光，品嚐馬祖當地特色美食，感受馬祖的獨特魅力與好山好水。

「透過賽事，提升全民運動，包括籃球、羽球、桌球、棒壘球與匹克球等。」林志東期許，鄉長盃能持續舉辦，一屆比一屆更好。

南竿鄉長盃籃球賽熱鬧開打。 南竿鄉公所提供

南竿鄉長盃籃球賽熱鬧開打，啦啦隊演出。 南竿鄉公所提供