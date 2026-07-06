世界盃男籃／南韓逆轉日本攜手晉級 中華隊墊底淘汰

2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第三階段最終戰，中華隊今天錯失兩次晉級機會，先是下午關鍵戰以74：92敗給中國大陸隊，沒能自立晉級，晚上南韓隊又上演11分逆轉勝，以81：79扳倒龍頭日本隊，搭上晉級末班車，也讓中華隊世界盃旅程畫下句點。

世界盃亞洲區資格賽中華隊和中國、日本和南韓同於B組，每隊各打一主場和一客場，取分組前3晉級下一輪；中華隊上周客場碰南韓完成19分逆轉勝，累積2勝3敗保住晉級機會，今天和戰績相同的中國交鋒，勝隊就能搶下晉級門票，但中華隊上半場進攻當機，前兩節落後26分下沒能過中國長城，晉級最後希望只能寄望日本擊敗南韓。

南韓迎接日本前戰績同是2勝3敗，且在主場加持下克服最多11分劣勢，儘管第四節最後37秒領先8分下發生「劇場」，日本渡邊雄太先完成「4分打」，歸化長人霍金森（Joshua Hawkinson）再打進，差距縮小到2分差，不過霍金森最後5秒的追平罰球機會2罰只中1，犯規戰術後南韓雖也是2罰1中，但日本只剩2.9秒的最後一擊機會，最終絕殺外線也沒進框，讓南韓驚險以81：79收下勝利。

南韓奪勝後和中國同是3勝3敗，攜手日本晉級下一輪，2勝4敗的中華隊被擠到第四位遭到淘汰，世界盃資格賽旅程告終。