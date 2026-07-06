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世界盃男籃／半場落後26分 中華隊晉級關鍵戰18分不敵中國

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊賽前合影。 FIBA官網
中華隊賽前合影。 FIBA官網

2026世足賽

2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第三階段最終戰，中華隊只要奪勝就能自立晉級，但碰中國隊幾乎全場落後，在上半場僅拿28分下一路苦追，林庭謙雖攻下全場最高28分，中華隊仍以74：92吞敗，想晉級只能寄望晚上日本隊擊敗南韓隊

世界盃亞洲區資格賽中華隊和中國、日本和南韓同於B組，每隊各打一主場和一客場，取分組前3晉級下一輪；中華隊吞敗後戰績2勝4敗，要晉級只能靠日本幫忙，若晚上6點半的日韓大戰日本擊敗南韓，中華隊就能以分組第三吊車尾晉級。

賽前兩隊同是2勝3敗，奪勝就能晉級的關鍵戰，中華隊首節進攻當機，出現將近4分鐘的得分荒，讓中國從13：10領先擴大優勢到兩位數，首節取得25：13領先；第二節中國再打連拿9分的開節攻勢，跨節13：0猛攻讓差距再擴大。

中華隊歸化成員高柏鎧今天力扛中國長人陣，但第二節3分24秒就領到第3犯，提前下場休息；中華隊雖有馬建豪投進半場壓哨的打板中距離，半場打完仍以28：54落後。

中華隊上半場三分球14投僅4中，籃板也以14：27落後，林庭謙7分是全隊最高。

下半場中華隊雖在林庭謙、陳盈駿和高柏鎧發揮下縮小差距，林庭謙和陳盈駿節末更接連飆進三分彈，無奈上半場落後分數過多，最多就以74：92吞敗。

中華隊得分集中在CBA雙衛林庭謙、陳盈駿和「新台灣人」高柏鎧，林庭謙三分球11投5中攻下28分，陳盈駿19分、6助攻，高柏鎧13分、10籃板。

中華隊 林庭謙 南韓隊 籃球

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