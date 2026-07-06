TPBL／國王聯手自媒體品牌 簽3年啦啦隊冠名合作協議

新北國王隊今天宣布，與亞洲直播自媒體領導品牌17LIVE展開為期三年的啦啦隊冠名合作協議，雙方攜手推動台灣職籃娛樂IP進入全新階段 ，這次合作會專注於啦啦隊經營與拓展職業籃球的娛樂體驗與球迷互動模式 ，將結合競技表演、直播互動與粉絲經濟，線上集結粉絲動能、場內全面引爆，共創虛實整合的應援新生態。

國王啦啦隊QUEENS自成立以來，持續努力發展為台灣職籃場內外最受矚目的娛樂焦點，近年除了擴大陣容規模至13名成員、引進韓籍成員豐富演出層次外，更推出原創歌曲《SHINE ON》延伸品牌影響力，在上賽季的主場演出與社群聲量均創下隊史新高。

此次為期三年的深度合作，包括官方直播內容合作、啦啦隊品牌冠名、每季啦啦隊女孩選秀計畫、以及17LIVE專屬主題週等，將能為職籃球迷與平台用戶帶來更多元、豐富的觀賽與互動體驗，QUEENS也正式更名「17LIVE QUEENS」。未來，17LIVE QUEENS成員也將陸續於17LIVE平台開播，拉近與球迷的距離，也能更深入參與QUEENS成長歷程，感受啦啦隊女孩們更多元的魅力與才藝。

新北國王營運長齊文駿說：「這份合作創下的紀錄，是市場對QUEENS品牌價值最直接的肯定。過去一年，我們在人才、內容與演出品質上大幅投入，今天的結果證明這些努力正在轉化為真實的商業價值。接下來，我們將把這份合作的資源直接投入人才培育與主場演出製作，持續提升每一位進場球迷的體驗。」

17LIVE總經理蔡國棟表示，新北國王隊對冠軍努力不懈的精神，與品牌持續追求創新、挑戰極限的企業文化不謀而合，「我們非常榮幸能與QUEENS啦啦隊合作，透過頂尖的直播技術與社群經營上的經驗，結合17LIVE集團的跨國資源，期待藉由線上的超高凝聚力，為球隊蓄積最強大的爭冠動能，攜手為球迷帶來全方位觀賽體驗，也讓「17LIVE QUEENS」走向國際，讓更多人看見台灣職業籃球的熱情與活力。 」

在眾多合作項目中，備受矚目的啦啦隊新成員徵選計畫也即將全面展開。本次選拔將首度導入更多球迷參與元素，未來將透過 17LIVE 專屬票選機制，讓粉絲共同見證並決定新成員的誕生。完整徵選機制、活動時程與後續規劃，球團將於近期在官方管道陸續正式公告。