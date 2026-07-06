世界盃男籃／高柏鎧遇犯規麻煩 中華隊戰中國半場落後26分

2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第三階段最終戰，中華隊和中國隊在南韓高陽對決，奪勝就確定晉級下一輪的關鍵戰，中華隊首節僅拿13分，「新台灣人」高柏鎧又陷入犯規麻煩，上半場沒打完已經3犯在身，半場打完中華隊陷入28：54落後。

世界盃亞洲區資格賽中華隊和中國、日本和南韓同於B組，每隊各打一主場和一客場，取分組前3晉級下一輪，中華隊前一戰克服最多19分落後，延長賽逆轉地主南韓，和中國、南韓5戰打完同是2勝3敗，以積分7分並列。

今天下午先登場的「海峽大戰」，勝隊就能挺進下一輪，中華隊若輸球就要看晚上日韓大戰結果，寄望日本擊敗南韓。

有機會「自助」晉級的中華隊，首節就愈麻煩，10：13後出現將近4分鐘的得分荒，讓中國連拿8分下擴大領先，首節陷入13：25落後。

第二節中華隊又被中國打出一波9：0的開節猛攻，直到高柏鎧灌籃得手才終結中國攻勢，不過高柏鎧3分24秒就領到第3犯，只能先下場休息。進攻仍掙扎的中華隊雖有馬建豪投進半場壓哨的打板中距離，半場打完仍以28：54落後。

中華隊上半場三分球14投僅4中，籃板也以14：27落後，林庭謙7分是全隊最高。