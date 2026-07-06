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中華隊啟程赴南韓全州參加第一屆東亞盃國際籃網球賽 明天首戰地主隊
今年首次舉辦的東亞盃國際籃網球賽，將於明天（7日）在南韓全州市揭幕，台灣女將由新任中華民國籃網球協會理事長陳國儀率隊，於今天（6日）啟程前往全州，明天將首戰地主南韓隊。
東亞盃是由南韓、日本、香港與台灣共同發起參賽，今年首屆由南韓主辦，未來將由參與各國輪流作東道主。
甫卸任的前任理事長楊忠和此次也應邀前往全州，將與亞洲籃網球界人士交流，會商未來亞洲籃網球運動的發展策略。
明天下午4時開幕後，由日本與香港率先登場對戰，接著由地主南韓對戰台灣。
台灣女將是以參加2024亞洲籃網球錦標賽國手為班底，此次參賽以香港為最大勁敵，但日本也是實力相當，很有一拚。
教練團包括湯頂言、趙志卿、潘沛婷、李羿嫻，球員陣容堅強，有劉書廷、彭玟靜、吳怡萱、林羿彣、林為君、陳采宣、張文瀞、張筠晨、陳鈺君、陳思婷、劉韋伶、余亞倩。
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